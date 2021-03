Zonguldak haberleri: Mutasyonlu virüs 50'nin üzerinde ve her geçen gün artıyor Zonguldak Valisi Tutulmaz uyardı: Mutasyonlu virüs 50'nin üzerinde ve her geçen gün artıyor Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, vaka sayılarındaki artışın önüne geçilememesi durumunda kırmızı kategoriye çıkacaklarını belirterek, "Böyle devam ederse kırmızıya yaklaşıyoruz, mutasyonlu virüs sayısı 50'inin üzerinde. Her geçen gün artıyor ve daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi 04 Mart 2021, 14:07 Son Güncelleme: 04 Mart 2021, 14:16 DHA