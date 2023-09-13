Zonguldak'ta maden ocağındaki göçüğe ilişkin Bakan Bayraktar'dan açıklama: Ekipler ilk andan itibaren çalışmalara başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu belirtti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek göçükten etkilenen 4 kişi olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 kişiden üçünün sağ kurtarıldığını, 1 işçinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçük altındaki işçilerin çıkarılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.