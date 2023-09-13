Zonguldak'ta maden ocağındaki göçüğe ilişkin Bakan Bayraktar'dan açıklama: Ekipler ilk andan itibaren çalışmalara başladı

Bakan Bayraktar Zonguldak'ta maden ocağında göçükte üç kişinin yaralandığını, bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kömür madeninde göçük meydana geldi.
Saat 13.45 sularında meydana gelen göçük nedeniyle üç kişi yaralandı, bir madenci de hayatını kaybetti.
Yaşanan acı olaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında ekiplerin göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ifade eden Bakan Bayraktar, hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım’a Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
"Ekipler ilk andan itibaren çalışmalara başladı"
"Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından madencilik faaliyetlerinde bulunulan Armutçuk Müessesemize ait yeraltı taşkömürü ocağında bugün saat 13.45 sularında göçük meydana geldi.
Göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren AFAD, UMKE ve TTK tahlisiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde göçük altında kalan 3 çalışma arkadaşımız yaralı olarak kurtarılırken 1 madencimiz ise maalesef hayatını kaybetti. Göçük esnasında hafif yaralananlar dahil toplam 5 madencimiz hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden madencimiz Ramazan Yıldırım’a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."