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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçüğe ilişkin Bakan Bayraktar'dan açıklama: Ekipler ilk andan itibaren çalışmalara başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Paylaşımında ekiplerin göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ifade eden Bakan Bayraktar, hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım’a Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Semih Bozkuş
18:34 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Bayraktar Zonguldak'ta maden ocağında göçükte üç kişinin yaralandığını, bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar Zonguldak'ta maden ocağında göçükte üç kişinin yaralandığını, bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kömür madeninde göçük meydana geldi.

Saat 13.45 sularında meydana gelen göçük nedeniyle üç kişi yaralandı, bir madenci de hayatını kaybetti.

Yaşanan acı olaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında ekiplerin göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ifade eden Bakan Bayraktar, hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım’a Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Ekipler ilk andan itibaren çalışmalara başladı"

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından madencilik faaliyetlerinde bulunulan Armutçuk Müessesemize ait yeraltı taşkömürü ocağında bugün saat 13.45 sularında göçük meydana geldi.

Göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren AFAD, UMKE ve TTK tahlisiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde göçük altında kalan 3 çalışma arkadaşımız yaralı olarak kurtarılırken 1 madencimiz ise maalesef hayatını kaybetti. Göçük esnasında hafif yaralananlar dahil toplam 5 madencimiz hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden madencimiz Ramazan Yıldırım’a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu belirtti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek göçükten etkilenen 4 kişi olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 kişiden üçünün sağ kurtarıldığını, 1 işçinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçük altındaki işçilerin çıkarılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.


#Zonguldak
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#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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