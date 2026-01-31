Yeni Şafak
Zonguldak'ta poyraz: Bazı balıkçılar denize açılamadı

Zonguldak'ta poyraz: Bazı balıkçılar denize açılamadı

22:2731/01/2026, Cumartesi
DHA
Son dönemdeki hava muhalefetinin balıkçılığı olumsuz etkilediği vurgulandı.
Son dönemdeki hava muhalefetinin balıkçılığı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Zonguldak’ta poyraz nedeniyle bazı balıkçıların denize açılamaması balık avını olumsuz etkilerken, balık tezgahlarında fiyatlar yüksek seviyelerde seyretti.

Zonguldak’ta hava şartları balıkçıları olumsuz etkiledi. Bazı balıkçılar, poyraz nedeniyle denize açılamadı.

Kentteki hava muhalefeti balıkçıları da etkiledi. Küçük kayık sahipleri, poyraz nedeniyle balık avlamak için denize açılamadı. Balıkçı tezgahlarında istavrit 200 lira, mezgit 400 lira, uskumru 250 lira, barbun 400 lira, zargana 400 lira, çupra 350 lira, levrek 350 liradan satışa sunuldu.

Zonguldak’ta 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, son dönemdeki hava muhalefetinin balık avını olumsuz etkilediğini belirterek, "Poyraz nedeniyle kayıklar denize açılamadı. Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. Yaklaşık 5 aydır hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı. Tekneler çıkabiliyor ama kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek, ondan sonra biraz açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor" dedi.


