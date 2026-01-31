Zonguldak'ta poyraz: Bazı balıkçılar denize açılamadı

Zonguldak’ta 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, son dönemdeki hava muhalefetinin balık avını olumsuz etkilediğini belirterek, "Poyraz nedeniyle kayıklar denize açılamadı. Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. Yaklaşık 5 aydır hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı. Tekneler çıkabiliyor ama kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek, ondan sonra biraz açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor" dedi.