Şiddetli rüzgar yelkenli tekneyi sürükledi

23:3013/01/2026, Salı
IHA
12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne karaya oturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan yelkenli tekne, sürüklenerek kıyıya doğru savrularak karaya oturdu. Yetkililer, rüzgar ve dalga etkisinin devam edebileceğini belirterek denizcileri ve vatandaşları uyardı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde şiddetli rüzgar ve dalgalar denizde olumsuzluklara yol açarken, yelkenli tekne karaya oturdu.



Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu’nda demirli halde bulunan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek kontrolden çıktı. Sürüklenen tekne kıyıya doğru savrularak karaya oturdu. Durumu fark eden çevredeki balıkçılar ile dalgıçlar, yelkenli teknenin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucu tekne yeniden denize alındı. Öte yandan etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, bölgede rüzgar ve dalga etkisinin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Rüzgar
#Yelkenli Tekne
#Muğla
