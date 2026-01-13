Şiddetli rüzgar yelkenli tekneyi sürükledi

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu’nda demirli halde bulunan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, fırtınanın etkisiyle sürüklenerek kontrolden çıktı. Sürüklenen tekne kıyıya doğru savrularak karaya oturdu. Durumu fark eden çevredeki balıkçılar ile dalgıçlar, yelkenli teknenin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan müdahale sonucu tekne yeniden denize alındı. Öte yandan etkili olan fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Yetkililer, bölgede rüzgar ve dalga etkisinin bir süre daha devam edebileceğini belirterek, denizcileri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.