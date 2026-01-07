İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.