Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

14:317/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İzmir'deki seferler şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
İzmir'deki seferler şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.



#arabalı vapur
#Bostanlı
#İZDENİZ
#Karşıyaka
#olumsuz hava koşulları
#Yolcu Gemisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muş kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Muş kurası