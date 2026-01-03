Yeni Şafak
İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli: İşte iptal olan seferler

İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli: İşte iptal olan seferler

11:593/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
AA
İstanbul'da iptal olan vapur seferleri
İstanbul'da iptal olan vapur seferleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, kentte hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada,
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedefadası, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kabataş-Çengelköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Eminönü-Üsküdar, Bostancı-Adalar Ring, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp ve Üsküdar-Haliç hatları ile Eminönü-Rumelikavağı hattının Ortaköy uğramaları ve uzun Boğaz turu seferlerinin,
elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamada,
SHM B003-Üsküdar
ve
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan
ring hattı seferlerinin de ikinci bir duyuruya kadar
Bebek-Üsküdar
ve
Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek
olarak yapılacağı aktarıldı.



