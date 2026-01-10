Yeni Şafak
Valilik duyurdu: Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Valilik duyurdu: Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

15:2410/01/2026, Cumartesi
AA
Başkentte yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.
Başkentte yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Ankara Valiliği, kent genelinde hızı saatte 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.




