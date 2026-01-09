Yeni Şafak
Malatya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı



23:019/01/2026, Cuma
G: 10/01/2026, Cumartesi



Malatya’da bazı bölgelerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Malatya’da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabaha karşı başlayan kar yağışı, kent merkezi ile kırsal kesimlerde etkisini arttırdı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının yarım metreyi aştığı öğrenildi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.


Malatya-Ankara karayolunun Darende-Elbistan bölümünde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ağır tonajlı araçlar ise bekletiliyor. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

