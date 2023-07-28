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'Zoom' toplantısına katılan Özgür Özel İmamoğlu'nu da sattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısından sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel de açıklama yaptı. İmamoğlu'nun gizli 'zoom' toplantısına katılan isimlerden biri olan Özel, yeni açıklamasında 'vefa' vurgusu yaptı.

10:23 . 28/07/2023 Cuma
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Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

28 Mayıs'ta alınan tarihi seçim yenilgisinin ardından CHP'den başlayan taht kavgası devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medyadan yaptığı açık çağrıda genel başkanın değişmesi gerektiği söylemini yineledi.

Özel'den vefa vurgusu

Partide krize neden olan İmamoğlu'nun gizli 'zoom' toplantısına katılan isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' çağrısının aksine yeni bir açıklama yaptı.

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Özel “Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi.

Özel, şunları söyledi:

  • "Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor."

#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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