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Zulmü duyurdu diye linç başlattılar

Zulmü duyurdu diye linç başlattılar

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0021/04/2025, الإثنين
G: 21/04/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Balıkçı Kenan lakaplı Kenan Balcı
Balıkçı Kenan lakaplı Kenan Balcı

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaşadığı zulmü kamuoyuyla paylaşan Balıkçı Kenan’a linç başlatıldı. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, boykot çağrısı yaparken İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık da, “O balıkçı bozması adam” sözleriyle hedef gösterdi.

Beylikdüzü’nde tanınan esnaflardan Balıkçı Kenan lakaplı Kenan Balcı, geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde maruz kaldığı baskı ve zulmü kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu’nun kendisinden 2 arsa istediğini, bu talebi reddettiği için çiğ balık satmasının dahi yasaklandığı bir süreç yaşandığını anlatan Balcı, şimdi de CHP’lilerin hedefi oldu. CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Balıkçı Kenan için sosyal medya üzerinden linç kampanyası başlatarak boykot çağrısında bulundu.


DOĞRUDAN HEDEF ALDILAR

Bir dönem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık da Balıkçı Kenan’ı hedef alanlardan biri oldu. Saltık “O balıkçı bozması adamın mekanına giden oradan sipariş veren herkes beni takipten çıksın bir zahmet...” ifadelerini kullandı. Saltık, PKK bağlantılı DİAYDER'le ilgili soruşturmada hâkim karşısına çıkmıştı.


Hepsinin belgesi var!

Kendisine yönelik ithamlara tepki gösteren Balcı, “Yaşanan zulümlerin hepsi belgeli. Beylikdüzü’nde İmamoğlu tarafından çok fazla kişi çeşitli yollarla zulme maruz kaldı. Bizim yaşadığımız bu zulümler açtığımız davalarla ispat edilmiş durumda. CHP’liler her zaman ki gibi yalan ve iftira ile toplumu manipüle etmeye çalışıyor. Kendi hakkımızı savunduğumuzda da bizlere yönelik linç kampanyası yürütüyorlar. Yargı süreceğinin başlamasıyla birlikte görüyoruz ki bizim yaşadığımız zulümler bir bir ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.


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