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Halkalı Güneş tutulması için geri sayım! 2024 Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi?

Halkalı Güneş tutulması için geri sayım! 2024 Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi?

13:2127/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Güneş tutulması
Güneş tutulması

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması için geri satım başladı! Dünyanın bir kez daha gözlemlemeye hazırlandığı bu eşsiz gökyüzü olayını kaçırmak istemeyenler, halkalı Güneş tutulması hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, dünyanın pek çok yerinden görülecek olan Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman?

Ekim ayında gerçekleşecek olan gökyüzü olayı özellikle astroloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Başak burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması gökyüzünde görsel bir şölene dönüşüyor. Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 2024 Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte halkalı Güneş tutulması 2024 tarihi ve saati...

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.



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Halkalı Güneş tutulması için geri sayım! 2024 Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi?