Ekim ayında gerçekleşecek olan gökyüzü olayı özellikle astroloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Başak burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması gökyüzünde görsel bir şölene dönüşüyor. Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? 2024 Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi? İşte halkalı Güneş tutulması 2024 tarihi ve saati...

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2 Ekim 2024 tarihinde güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu tutulma 7 dakika 25 saniye sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek. 2 Ekim tutulması Paskalya Adası ve Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kısımlarından görülebilecek.

NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.







