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8 Ekim 2023, Pazar son dakika haberleri

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 01:17'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Köpekleri ölünce veterineri darbettiler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, köpeklerinin öldüğünü iddia eden bir grup, veterineri darbetti. Olayda yaralanan veteriner, hastaneye kaldırıldı.

Doktorlara saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İstanbul'da, 3 doktoru darp eden 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aliyev'den Erdoğan'a tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Meral Akşener'den İsrail-Filistin açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Akşener, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kabul edilemez. Bu saldırılar, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmektedir" dedi.

Hatay'da 10 bina yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı 10 bina patlayıcılarla yıkıldı. Binaların yıkılmasıyla bölgedeki trafik akışı da kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri hava saldırısıyla vurdu. Saldırılarda 3 Filistinlinin öldüğü ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.



