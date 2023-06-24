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Hacda 5 yıldızlı sağlık hizmeti

Türk hacı adayları için Mekke’de kurulan Diyanet Hastanesi, 396 personelle 18 branşta hizmet veriyor. Şimdiye kadar 45 bini aşkın hacı adayını ayakta tedavi ettiklerini belirten başhekim Murat Türkyılmaz, 70 hastanın yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastaneyi ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İbrahim Acar
04:00 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Diyanet Hastanesi'nde tedavi gören hacı adaylarını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'deki Diyanet Hastanesi'nde tedavi gören hacı adaylarını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk hacı adaylarına kutsal topraklarda verdiği sağlık hizmetini bu yıl genişleterek sunuyor. Mekke’de bir hastane ve 10 sağlık ocağı kuran Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki standartlarda sağlık hizmetini kutsal topraklara taşıdı. Kabe’ye 5 kilometre uzaklıktaki Haliliye bölgesinde kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesi, ameliyat hariç bütün hizmetleri bir arada sunuyor. 396 personelin çalıştığı 110 yataklı hastane, 18 ana branşta teşhis ve tedavi hizmet veriyor. Şimdiye kadar 45 bini aşkın hacı adayına ayakta tedavi hizmeti verdiklerini belirten Hastanenin Başhekimi Dr. Murat Türkyılmaz, 70 civarında hastanın yatarak tedavi gördüğünü ifade etti.

KRONİK HASTALAR ÇOĞUNLUKTA

Türkyılmaz; ağırlıklı olarak şeker, tansiyon, koah gibi kronik hastalığı olan hacı adayları ve güneşte kalmaktan kaynaklı şikayeti olan hacı adaylarının hastaneye başvurduğunu söyledi. Türkyılmaz; solunum sıkıntısı, sıcak çarpması, beslenme kaybı, aşırı efordan kaynaklı güç kaybı, kayma ve düşme sonucu oluşan travma ile kalp krizi şikayetlerinin çoğunlukta olduğunu söyledi.

OTELDEN HASTANEYE TAŞIYORUZ

Hac mevsimine özel kurulan hastanede acil, poliklinik, yatarak tedavi, yoğun bakım, laboratuvar ve eczane olmak üzer tam teşekküllü sağlık hizmeti veriliyor. Başhekim Dr. Murat Türkyılmaz, Türkiye’de bir ilçede birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti hangi standartlarda veriliyorsa Mekke’deki hastanede de aynı standartlarda hizmet verdiklerini vurguladı. Türkyılmaz, şimdiye kadar 550 vakayı otellerden ambulanslarla hastaneye taşıdıklarını söyledi.

ARAFAT’TA BEŞ ÇADIRDA HİZMET

Hacı adaylarının önümüzdeki hafta çarşambayı perşembeye bağlayan gece Arafat bölgesine gitmeye başlayacak olması, Diyanet teşkilatının burada da sağlık hizmeti vermesini mecburi kılıyor. Başhekim Türkyılmaz, Arafat bölgesine kuracakları 5 çadırla sağlık hizmeti vereceklerini dile getirdi. Yatarak tedavi gören hastalarının Arafat’a taşıma konusunu da planladıklarının altını çizen Türkyılmaz, oturarak seyahat etme şansı olmayan hacı adaylarını ambulanslarla taşıyacaklarını kaydetti.

AMBULANS UÇAKLA DÖNÜŞ

Türkyılmaz, bayramın ardından da hizmet vermeye devam edeceklerini ve makineye bağlı olan veya oturamayacak derecede durum ağır olanları ambulans uçaklarla Türkiye’ye taşıyacaklarını belirtti.

Erbaş'tan hasta ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke Hastanesini ziyaret ederek Sağlık Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu ve Başhekim Murat Türkyılmaz’dan bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Geçmiş olsun dileğinde bulunduğu hastalara gül veren Erbaş, Türkiye olarak hacı adaylarının sağlığını çok önemsediklerini ifade etti. Erbaş, “Sağlık her şeyin başında. Hastalarımız için Arafat’ta bir sahra hastanesi kurduk, orada vakfelerini

yapma imkanı sağlıyoruz. Diyanetin organizasyon kabiliyetini sağlık tesislerinde de gösteriyoruz. İnşallah burada yatan hastalarımız en kısa zamanda şifa bulurlar. Doktorlarımızın tedavileri sonuç verir ve Arafat’a da çıkmak nasip olur.” dedi.



#Hac
#Mekke
#Diyanet Hastanesi
#Ali Erbaş
12 dakika önce
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Hacda 5 yıldızlı sağlık hizmeti