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Süper Lig haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Ümraniyespor maçının hakemi Cihan Aydın, Süper Lig'de 3. kez görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık