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Süper Lig 22. hafta maç hakemleri belli oldu

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası yarın Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Kayserispor-Medipol Başakşehir maçını Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçında düdüğü Tugan Kaan Numanoğlu çalacak. Peki Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray maçı hakemi kim? Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri.

15:48 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig haftanın hakemleri

Süper Lig haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Ümraniyespor maçının hakemi Cihan Aydın, Süper Lig'de 3. kez görev alacak.

Süper Lig 22. hafta maçları ve hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Salı

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe:

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık






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Süper Lig 22. hafta maç hakemleri belli oldu
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