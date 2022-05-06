Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlara karşın "hal yasası" için adımlar atılmaya başlanmıştı. Bu durumda "hal yasası nedir, ne zaman çıkacak? sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, hal yasası nedir?

HAL YASASI NEDİR? HAL YASASINDA YER ALACAK ADIMLAR

-Zincir marketlerin tarladan ürün almasının önüne geçilecek. Bütün ürünler halde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürülecek.

-Hal yasasıyla takip sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için dijital künye uygulaması hayata geçirilecek.

-Yeni hal yasası ile her ürünün bir dijital künyesi olacak. Künyeye üründeki fiyat artışları tek tek kaydedilecek. Böylece fahiş fiyatın hangi aşamalarda meydana geldiği ortaya çıkacak. Buna göre yeni cezalar belirlenecek.

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"Bütün ürünlerin hale geldiği, orada fiyatlandığı ve bütün süreci takip edebileceğimiz bir sistem çalışılması lazım. Yoksa bu aşamaları takip edemediğimiz zaman fiyatların nerelerde anormalleştiği, nerelerde haksız kazançlar ilave edildiğini de anlamamız mümkün değil."

-Uygulama ile üretim planlaması da kolaylaşacak.

"Bir de üretim planlaması yapmamıza imkan verecek. Hangi ürünü ne kadar ürettik, ne kadar tükettik bunu bilemezsek ürün planlaması da yapamıyoruz. Hani bazı yıllarda patates fiyatı yükselir, bazı yıllar düşer. Bunu da bu şekilde önlemiş olacağız."

HAL YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hal yasasına ilişkin olarak, “Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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