Özgün Hal yasası nedir?
ÖZGÜN HABERLER

Hal yasası nedir?

Uzun bir süredir üzerinde çalışılan "hal yasası"na ilişkin çalışmalar hızlandı. Market, manav ve benzeri yerlerde ürünlerde yapılan fahiş fiyatlara karşın denetim amacıyla yapılan, tekrar gündeme getirilen hal yasası nedir? İşte, hal yasasına dair detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hal yasası nedir?
Fahiş fiyatlara karşı çıkması beklenen 'hal yasası' nedir?

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlara karşın "hal yasası" için adımlar atılmaya başlanmıştı. Bu durumda "hal yasası nedir, ne zaman çıkacak? sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, hal yasası nedir?

HAL YASASI NEDİR? HAL YASASINDA YER ALACAK ADIMLAR

-Zincir marketlerin tarladan ürün almasının önüne geçilecek. Bütün ürünler halde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürülecek.

-Hal yasasıyla takip sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için dijital künye uygulaması hayata geçirilecek.

-Yeni hal yasası ile her ürünün bir dijital künyesi olacak. Künyeye üründeki fiyat artışları tek tek kaydedilecek. Böylece fahiş fiyatın hangi aşamalarda meydana geldiği ortaya çıkacak. Buna göre yeni cezalar belirlenecek.

"Bütün ürünlerin hale geldiği, orada fiyatlandığı ve bütün süreci takip edebileceğimiz bir sistem çalışılması lazım. Yoksa bu aşamaları takip edemediğimiz zaman fiyatların nerelerde anormalleştiği, nerelerde haksız kazançlar ilave edildiğini de anlamamız mümkün değil."

-Uygulama ile üretim planlaması da kolaylaşacak.

"Bir de üretim planlaması yapmamıza imkan verecek. Hangi ürünü ne kadar ürettik, ne kadar tükettik bunu bilemezsek ürün planlaması da yapamıyoruz. Hani bazı yıllarda patates fiyatı yükselir, bazı yıllar düşer. Bunu da bu şekilde önlemiş olacağız."

HAL YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hal yasasına ilişkin olarak, “Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına günler kaldı: İlk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak
GÜNDEM
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına günler kaldı: İlk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak
Şehri ikiye böldü

Şehri ikiye böldü

​Restore edilen camide bir garip manzara.
İnsanlığın bittiği an

İnsanlığın bittiği an

​Türkiye paylaştı: Mehmetçik son anda yetişti.
Asiyenur Atalay cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Katil Ümit Karakoyunun yalanı ortaya çıktı

Zeynep'in dedesi gözyaşları içinde anlattı: Zevk için yaptı.

Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Bilim dünyasını hayrete düşürmesinin bir nedeni var.

Küçük kız bir aydır demire bağlıydı: Nedeni polisi hayrete düşürdü.

​Tuzla tersanesinde gemide patlama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.