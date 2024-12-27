Meslek liseleri doğrudan sanayinin kalbindeki gelişmelere entegre olacak. Bölge okulu kapsamına alınan meslek liseleri, sanayisi gelişmiş, sektörlerle iş birliği yaparak, daha kapsamlı ve uygulamalı bir eğitim sunmayı hedefleyen gibi görünüyor.

Mesleki ve teknik eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak amacıyla bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda, Türkiye'nin her bölgesinde eğitim alan meslek liselilerin istihdamının kolaylaştırılması amacıyla bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre olmak üzere 4 okul programının hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verildi.

Hangi illerde meslek lisesi bölge okulu kapsamına alındı?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki meslek lisesi öğrencileri, kendi alan ve dallarının bulunduğu Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Çankırı ve Konya'daki bölge okullarına nakil başvurusu yapabilecek.

Meslek lisesi öğrencileri bölge okullarında yatılı kalabilecek mi?

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile bölge okullarının mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda bilişim, makine, otomasyon, tarım gibi pek çok alanda sanayinin ve teknolojinin yoğun olduğu illerde ilk etapta açılan 11 bölge okulunda öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak yetiştirilmeleri hedefleniyor.

11. sınıf öğrencilerine, kendi alan ve dallarının bulunduğu bölge okullarında eğitim alabilmeleri için barınma imkanları sağlanırken, yatılı eğitim alacak öğrenciler için ise pansiyonlar belirlendi. Nakil başvuruları ve bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi kapsamında, okullarda açık olan dallar ile yeni tanımlanan alanlara MEB'in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Bölge mesleki ve teknik Anadolu lisesi kapsamında, okulda açık olan dalların yanı sıra yeni tanımlanan alanlar şöyle:

Adana Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Ve Dokuma Üretim Teknolojisi Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Bilgisayarlı Makine İmalatı Denizli Pamukkale Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Yazılım Geliştirme Gaziantep Şehitkâmil GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi Kayseri Melikgazi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Dokuma Üretim Teknolojisi ve İplik Üretim Teknolojisi Kocaeli İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: İplik Üretim Teknolojisi ve Örme Üretim Teknolojisi Samsun İlkadım Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Elektrikli Araçlar İstanbul Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Ofset Baskı Sistemleri İstanbul Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Endüstriyel Bakım Onarım Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Bilgisayarlı Makine İmalatı Çankırı Merkez Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı



