Türkçemizin gücünü ve çeşitliliğini ortaya koyan deyimler günlük hayatta sıkça kullandığımız ifadelerdir. Toplumun yaşantısından, mitolojisinden, efsanelerinden ve günlük hayatından etkilenerek ortaya çıkan deyimlerin anlamları ve yazılışı araştırılan konular arasında yer alıyor. ‘Har vurup harman savurmak’ deyimi de bunlardan bir tanesi. Peki Har vurup harman savurmak ne demek? İşte detaylar.

HAR VURUP HARMAN SAVURMAK NE DEMEK, NASIL YAZILIR? TDK

Har vurup harman savurmak: Hesapsızca, düşüncesizce harcamak; malını, parasını ölçüsüzce, bol bol harcayıp tüketmek.

Cümle içinde kullanımı;

> "Son dakikada hazırlanan proje, har vurup harman savurulmuş gibiydi; ne düzgün bir planlama yapılmıştı, ne de işin sonuçları düşünülmüştü."

> "Seçim kampanyasında, adayın vaatleri çok abartılı ve gerçekçi olmayan şeylerle doluydu. Tam anlamıyla har vurup harman savuruyordu , ancak halk bu boş vaatlere inanmadı."

DEYİM NEDİR?

Deyim, kelime veya kelime gruplarının mecazi bir anlam kazanarak sabit hale gelmesiyle oluşan ifadelerdir. Bu ifadeler, gerçek anlamından farklı olarak belirli bir durumu, duyguyu veya düşünceyi sembolik bir şekilde ifade ederler. Türkçe deyimler, atasözleri ve deyişlerden farklı olarak, genellikle birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu kalıplaşmış ifadelerdir.

DEYİMLER NASIL OLUŞMUŞTUR?

Türkçe deyimlerin oluşumu, dilin tarihine ve kültürel mirasa dayanır. Deyimler, toplumun yaşantısından, mitolojisinden, efsanelerinden ve günlük hayatından etkilenerek gelişmiştir. Birçoğu halk arasında dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.

Örneğin, "kapıyı kapamak" deyimi, geçmişteki Türk göçebe yaşamından gelir. Göçebe Türkler, evleri olarak çadırları kullanırdı ve kapıyı kapatmak, tehlikelerden korunmak anlamına gelirdi. Günümüzde bu deyim, sadece gerçek kapıları kapatmakla kalmaz, aynı zamanda bir konuyu sonlandırmak veya bir fırsatı kaçırmak anlamında da kullanılır.

DEYİMLERİN GÜNLÜK HAYATTAKİ ÖNEMİ NEDİR?

Türkçe deyimler, iletişimde renk ve canlılık katmanın yanı sıra, konuşmalarımıza derinlik ve anlam katma açısından da önemli bir rol oynar. Günlük hayatta deyimleri kullanmak, konuşmaları daha etkili ve etkileyici kılar. Ayrıca deyimler, birçok duyguyu veya düşünceyi kısa ve öz bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Bir durumu veya olayı anlatırken deyimleri kullanmak, iletişimi daha akıcı ve anlaşılır kılar.

KÜLTÜREL DEĞER VE MİRAS

Türkçe deyimler, Türk kültürünün bir yansıması ve değerli bir mirasıdır. Her deyimin arkasında, Türk halkının geçmişteki deneyimleri, yaşantıları ve düşünceleri yer alır. Bu deyimler, atasözleriyle birlikte Türk toplumunun bilgelik ve tecrübesini kuşaktan kuşağa aktarır.

Ayrıca, Türkçe deyimlerle zenginleşen dilimiz, farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının da ortak paydasıdır. Bu deyimler sayesinde Türkçe konuşan insanlar arasında bir duygusal ve kültürel bağ oluşur.







