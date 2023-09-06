Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan Hasanpaşa Köfte tarifi, gerek esnaf lokantalarının gerekte davet sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hasanpaşa köfte tarifini sizlere vereceğimiz adımlarla evlerinizde çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Hasanpaşa Köfte tarifi, malzemeleri, kalorisi ve yapılışı.

HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ

HASANPAŞA KÖFTE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELER

Köfte için:

500 gram dana kıyma

1 soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)

1 su bardağı ince bulgur

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay bardağı sıcak su

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Pul biber veya pul biber salçası (isteğe bağlı)

Sumak (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

İlk olarak ince bulguru bir kaseye alın ve üzerine 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyin. Üzerini streç film veya bir kapakla kapatın ve bulgurlar şişene kadar yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

Bu sırada bir karıştırma kabında dana kıymayı, rendelenmiş veya doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, biber salçasını, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyin.

Bulgurlar şiştikten sonra fazla suyunu süzün ve kıymalı karışıma ilave edin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Köfte harcı homojen bir kıvam alana kadar yoğurmak önemlidir.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Köfteleri yuvarladıktan sonra üzerini streç filmle örtün ve buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Dinlendirme işlemi, köftelerin lezzetinin daha iyi olmasına yardımcı olur.

Köfteler buzdolabında dinlendikten sonra, tereyağını tavada eritin. İsteğe bağlı olarak pul biber veya pul biber salçası ekleyebilirsiniz. Tereyağı sosu hazır hale getirin.

Dinlenen köfteleri servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız tereyağlı sosu gezdirin.

Son olarak, üzerine sumak serperek servis edebilirsiniz.

HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Hasanpaşa köfteyi mükemmel bir şekilde yapmak için aşağıdaki püf noktalara dikkat etmek önemlidir:

Bulgurun İyi Şişmesi: Bulguru ılık suyla şişirirken üzerini örtün ve en az 15-20 dakika bekletin. Bulgurun tamamen şişmesi, köftenin dokusunu düzgünleştirir.

Kıyma Seçimi: Kaliteli ve taze dana kıyma kullanmaya özen gösterin. İyi bir kıyma, köftenin lezzetini artırır.

Taze Malzemeler: Soğanı rendelerken veya doğrarken suyunun çıkmasını önlemek için taze soğan kullanın. Ayrıca, taze sarımsak kullanmak da daha iyi bir tat sağlar.

Köfte Harcını İyi Yoğurun: Malzemeleri karıştırırken ve yoğururken iyice karıştığınızdan emin olun. Bu, köftenin homojen bir kıvam almasına yardımcı olur.

Dinlenme Süresi: Köfteleri şekillendirdikten sonra buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Dinlenme, malzemelerin birleşmesine ve lezzetlerin iyice dağılmasına yardımcı olur.

Tereyağlı Sos: Tereyağını eritirken pul biber veya pul biber salçası eklemek, köftenize hafif bir baharatlı lezzet katmak için harika bir fikirdir.

Sunum: Hasanpaşa köfteyi taze marullar, roka, soğan halkaları ve lavaş ile servis edin. Sunum, lezzeti tamamlayıcı bir rol oynar.

HASANPAŞA KÖFTE KAÇ KALORİ?

1 Porsiyon (Orta) Hasanpaşa Köftesi 228,05 kaloridir.

HASANPAŞA KÖFTESİ NEYLE SERVİS EDİLİR?

Hasanpaşa köftenizin yanına ilk tercihiniz erişteli pirinç pilavından yana olmalıdır. Pirinç pilavı yapmak istemeyenler bulgur pilavı ile de tüketebilirler. Hasanpaşa köfte yanına baharatlı fırında patates yapabilirsiniz.







