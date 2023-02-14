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Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da depremin 9. gününde ekipler arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Hatay'da son durum nedir? 14 Şubat 2023 Hatay depremde can kaybı, yaralı sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

10:02 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Hatay depreminde son durum

Hatay depreminde son durum

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da bölgeye gelen yerli ve yabancı ekipler, kentin çeşitli mahallerinde çalışmalarına devam ediyor.

HATAY'DA DEPREMDE SON DURUM NE? 14 ŞUBAT 2023

Hatay'da teknik cihazlarla dinlemelerin yapıldığı, zaman zaman da arama kurtarma köpeklerinin aramalara destek verdiği kentte, bir yandan enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yıkılan Madenoğlu Apartmanı'nın enkazında dün akşam saatlerinde ses teması kurulmasının ardında başlatılan kurtarma çalışmasını da sürdürüyor.

- 15 aylık kızını kaybeden baba: "Bütün Antakya için ağlıyorum"

Cebrail Mahallesi'ndeki enkazdan 35 saat sonra çıkarılan restoran işletmecisi Serdar Berber, AA muhabirine, enkazdan 7 yaşındaki oğlu Muhammet ve eşi Manav ile çıktığını ancak 15 aylık kızı Milay'ın vefat ettiğini, 83 yaşındaki annesi Nadire'nin ise yıkıntılar altında olduğunu söyledi.

Enkazda eli sıkıştığı için 2 parmağını kaybettiğini anlatan Berber, "Ekipler enkazda çalışıyor. 'Bir umut' diye bekliyoruz. Dua ediyoruz. Bütün Antakya için ağlıyorum, üzülüyorum, dua ediyorum. Allah vatandaşların da buradaki ekiplerin de yardımcısı olsun." dedi.



#10 ili etkileyen deprem
#arama kurtarma
#Hatay
1 saat önce
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Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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