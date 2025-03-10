Hatim yapabilmek için Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunması yeterli olmaktadır. Allah katında yapılmış en makbul olan ibadetlerden bir tanesi hatim şeklinde bilinir. Hatmi isteyen kişiler tek başlarına isteyenler de cüzleri ayırarak da birden çok kişi vasıtası ile gerçekleştirebilirler. Hatim yaptıktan sonra muhakkak hatim duasının da yapılması gerekir. İster ezbere bir şekilde ister düz bir biçimde okunması ile Kur'an-ı Kerim hatmedilebilir.