10 adımda duygu kontrolü: Gençlik ve Spor Bakanlığı önerilerde bulundu

Bakanlık sosyal medyada #MademEvdeyiz paylaşımı ile evde 10 adımda duygu kontrolü önerdi.

10 ADIMDA DUYGU KONTROLÜ ŞÖYLE:

*Evde film izleyebilir, ertelediğin işlerini tamamlayabilir, farklı antrenman parkurları düzenleyebilir, kitap okuyabilirsin.

*Bazen fiziksel antrenmanı gerçekleştiremediğinde zihninde canlandırarak alıştırmalara devam edebilirsin.

*Diyelim ki ülkenin şu anki durumuyla ilgili çok endişeleniyorsun. O sebeple sadece uyuyup oturarak günlerin geçmesini bekleyebilir ya da her gün sahip olduğun koşullarda en iyisini yapmaya çalışabilirsin.

*Şimdiye kadarki müsabakaları izlemenin tam sırası.

*Bir sonraki maçı ya da mücadeleyi bir olanak mı yoksa tehdit mi olarak gördüğün senin tercihindir. Stres anında zihin savaş ya da kaç tepkisi içerisine girdiği için ne istediğini ve neyi kontrol edebileceğini bilmek önemlidir. Savaşmak mı istiyorsun kaçmak mı?

*Kendi zihninde yaptığın konuşmaların gerçekçi ve pozitif olması önemli. Zihin bazen olumsuz kanıtlar toplama eğilimi gösterebilir. Böyle bir zamanda durumu fark et, kontrolü eline al!

*Gününü planlarken evde antrenman rutinini oluşturmak için seni engelleyen düşünceler oluşuyorsa bundan hızlıca kurtul.

*Böyle gergin zamanlarda bedenindeki bazı bölgeler fiziksel bir neden olmamasına rağmen kasılabilir.

*Bu yüzden derinlemesine kas rahatlama tekniklerini uygulayabilirsin.

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*Günlük tutabilirsin. Günlük, hangi duyguların senin için sağlıklı olduğunu ve duygularından nasıl etkilendiğini bilmeni sağlar.

*Duygularını kontrol edemediğin zamanlarda uykunu alamayabilir, kalp atışlarının hızlandığını hissedebilirsin. Böyle zamanlarda diyafram nefesi ile rahatlayabilirsin.