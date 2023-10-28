100. yıla armağan olsun

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim kutlamaları kapsamında 3 gün boyunca belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Bu yıl 100. yılı kutlanan Cumhuriyet Bayramı sebebiyle başta İstanbul olmak üzere birçok ilde ve ilçede etkinlikler düzenlenecek. İstanbul Valiliği de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca belirli saatlerde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, bugün köprü açık mı? 27 Ekim'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı, trafiğe kapalı mı? İşte ayrıntılar...