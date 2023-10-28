100. yıla armağan olsun

TB3 ilk uçuşunu yaptı.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk uçuş testi, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı. Saat 08.30'da havalanan Bayraktar TB3, havada yapılan sistem tanımlama testlerini de başarıyla tamamlayarak 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
BAĞIMSIZ YARINLAR İÇİN
Selçuk Bayraktar, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA’nın kısa pistli uçak gemisi TCG Anadolu’da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacağını belirtti. Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın gemiye konuşlanmalarıyla birlikte uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacağını vurgulayan Bayraktar, "TB3 insansız hava aracımız ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağanımız olsun." dedi.