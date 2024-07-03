15 Temmuz’dan Gazze’ye direniş sineması

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen On5Sıfır7 Film Haftası,

"15 Temmuz'dan Gazze'ye" mottosuyla yola çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek program, darbe, direniş ve özgürlük temalarında dünya sinemasından seçilmiş filmleri seyirciyle buluşturacak. 8 Temmuz Pazartesi akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde gala programıyla başlayacak olan film haftasında, Japonya'dan Türkistan’a, ABD'den Şili'ye darbe temalı, ağırlıklı olarak ise Filistin ve Gazze’ye yönelik 20 film, ücretsiz olarak gösterime sunulacak. Film gösterimleri, Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ve Ümraniye Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. "Gazze Özgürlük İçin Savaşıyor", "Emperyal Coğrafya", "İhtiyarlar Taburu", "Arapça Konuşan Topraklar", "Siyonizm'in Hikayesi", “Cumartesi Avcısı” “200 Metre” ve "Şili Çatışması" gibi filmler program kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Filmlerin yarıdan fazlasının Filistin ile ilgili olduğunu söyleyen film haftasının genel sanat yönetmeni İhsan Kabil, seçkiyi yaparken nelere dikkat ettiklerini şu ifadelerle anlattı:

DARBE, DİRENİŞ VE ÖZGÜRLÜK HER YERDE AYNI

“Darbe, direniş, özgürlük ana temamız, ancak o direniş ruhunun halkta meydana gelmesi ve bunun sinema diliyle ortaya koyulması belli bir konsantrasyon gerektiriyor. Bunun için en iyilerini seçmeye gayret ettik. Direniş konusu genelde darbe girişimleri, sömürgecilik, emperyalizm veya farklı baskı unsurlarının diğer halklar üzerinde uygulandığı bazı hareketleri akla getiriyor. Bu anlamda biz hem dünyada böylesi olaylara yer veren filmleri işliyoruz hem de bu yıla has olmak üzere Filistin’i merkeze aldık. Çünkü

7 Ekim’den beri Gazze’de çok acı veren olaylar yaşanıyor. Yüzyıla yakındır kapanmayan, adeta kangrene dönüşen bir yara var orada. Dolayısıyla gerek Filistinli sinemacılar tarafından gerekse de Filistin dışındaki sinemacılar tarafından Filistin üzerine yapılan filmleri gündeme aldık. Darbe, direniş ve özgürlük tüm dünyada aynı olduğu için, hiçbir halk ayırt etmeksizin filmlerle ortaya koymaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda Malezya ve Endenozya’dan filmler gösterdik. Bu yıl daha geniş coğrafyadan filmlerimiz var.”

İhsan Kabil

MUHAMMED BEKRİ ONUR KONUĞU

Birçok kıtadan uluslararası sinema temsilcisinin katılacağı film etkinlikleri kapsamında, Filistinli oyuncu ve yönetmen Muhammed Bekri onur konuğu olarak yer alacak. Ayrıca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan "Direnişin Anahtarı Sinema" konulu panele; İhsan Kabil, Muhammed Bekri, Semih Kaplanoğlu, Yusuf Kaplan, Rıza Oylum ve Yusuf Ziya Gökçek konuşmacı olarak katılacak.











