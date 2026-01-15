180 bin ödedi hayatı karardı: Operasyonun ardından vücudum paramparça oldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde genç bir kadın, estetik operasyon yaptırmak için gittiği klinikte hayatının şokunu yaşandı. Girdiği ameliyatın ardından hatalı ve eksik işlemlerin yapıldığı kadın, bir süre sonra tekrar giderek vücudunun düzeltilmesini istedi. Şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine psikolojik baskı uygulanan kadın, farklı bir şubeye götürüleceği söylenerek başka bir hastanede tekrardan ameliyat edildi. Kurumdan şikayetçi olan kadın ise tekrardan sağlığına kavuşmak istediği belirtti.
Karın bölgesinden yağ aldırmak ve göğüs dikleştirmek için girdiği ameliyatta hatalı ve eksik işlem uygulandığı iddia edildi. Karnında kesiklerin bulunduğu ve formunun bozulduğunu belirten genç kadın, göğüs dikleştirme operasyonunun da hiç yapılmadığını belirtti.
Bir süre sonra tekrardan kliniğe gelerek yaşadığı sorunları belirttiğinde ve şikayetçi olacağını söylediğinde ise tepki ile karşılaştı. Tekrardan ameliyat olmak isteyen kadına psikolojik baskı uygulandığı iddia edilirken, tekrardan ameliyat için gün verildi. Operasyon günü geldiğinde ise, "Farklı bir şubemize götüreceğiz" denilerek farklı bir hastaneye kaldırılan kadın, ikinci operasyonunu oldu. Bu süreçte enfeksiyon kaptığını belirtirken, klinikten şikayetçi olacağını söyledi.
Kliniğin ameliyat izni bulunmadığı öğrenildi
Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada operasyonun gerçekleştiği kurumun gerekli izinlerinin bulunmadığı öğrenilirken, daha önce de benzer operasyonlar yaptığı ve 20 gün boyunca kurumun kapatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sene ise aynı klinikte ameliyat olan bir hastanın operasyonun ardından hayatını kaybettiği belirtildi.