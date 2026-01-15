180 bin ödedi hayatı karardı: Operasyonun ardından vücudum paramparça oldu

Ameliyatın ardından yaşanan sorunları anlatan genç kadın, "

Karın gerdirme ve göğüs dikleştirme operasyonları için 180 bin TL karşılığında Esenyurt’ta bir klinik ile anlaştım. Operasyonun ardından vücudum paramparça oldu ve hastaneye tekrardan gittim. Bana doktorumun yurt dışına gittiğini söylediler ama farklı bir kuruma geçtiğini öğrendim.