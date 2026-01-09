Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Altuntaş’ın yakını ve mahalle muhtarı Süleyman Altuntaş yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up’ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz" dedi.