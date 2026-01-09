Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetti

14:019/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün saç ekimi için gittiği estetik merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden Temel Altuntaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ortahisar ilçesindeki Ayasofya Camii’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Temel Altuntaş (47) dün İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti.

Burada bir anda fenalaşan Altuntaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altuntaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, bugün Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli mahallesi Merkez Camiindeki cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katılırken, namazın ardından evli ve 2 çocuk babası Altuntaş aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Altuntaş’ın yakını ve mahalle muhtarı Süleyman Altuntaş yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up’ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz" dedi.

Komşusu Barış Sandıkçı ise, "Dün acı haberi duyduk. Genç yaşta ölümü bizi üzdü. Bildiğimiz herhangi sağlık sorunu, hastalığı yoktu. Birkaç gün öncede bir arkadaşımızın cenazesi için buraya gelmişti. Sağlığına dikkat ederdi. Varsa bir ihmal ortaya çıkar, Adli Tıp Raporu’ndan sonra her şey belli olur" ifadelerini kullandı.

#Saç Ekimi
#Cenaze
#Trabzon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2026: Muş TOKİ konut kura sonuçları listesi SORGULAMA EKRANI