19. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı!

Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 20 -30 Mart 2023 tarihleri arasında 19 kez düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 68 ülkeden toplam 2.081 kısa filmin başvurduğu “Yarışma Bölümü” için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022, Cuma olarak açıklandı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 19. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 50.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 5.000 Dolar ile ödüllendirilecek.

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19. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, “Forum” ve “Genç Bakışlar” bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 20-30 Mart 2023 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

19. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını, Akbank Sanat’tan ya da www.akbankkisafilmfestivali.co... ve www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilirsiniz.