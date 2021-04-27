Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat 2021 Yetim Raporu yayımlandı
AKTÜEL

2021 Yetim Raporu yayımlandı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusu sonucunda ilan edilen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile İHH İNSAMER tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2021 Yetim Raporu yayımlandı
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı.

Dünya üzerinde nice mahrumiyetler içerisinde savaşlar, doğal afetler, hastalık ve yoksulluk gibi nedenlerle milyonlarca çocuk yetim bulunuyor. Bu çocuklarımızın yarısı her türlü ilgi ve alakadan yoksun bir şekilde, sığınacakları bir yuvaları olmaksızın sokaklarda yaşıyorlar. Velisiz, sahipsiz olan çocuklarımız ise maalesef organ mafyaları, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin insafına terk ediliyor.

UNICEF verilerine göre dünyada her gün 10 bine yakın çocuk öksüz ve/veya yetim kalmakta; yine uluslararası kabul gören rakamlara göre, öksüz ve yetim çocuk sayısı en az 140 milyon civarında. Yapılan çalışmalar, tek ebeveynli veya kimsesiz çocukların eğitim başarısının ebeveynleri yanında büyüyen çocuklara göre daha düşük olduğunu ortaya koymakta.

Bugün Dünya Yetimler Günü

Bu nedenle İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlere dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bir başvuruda bulundu ve her yıl Ramazan’ın 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmasını sağladı. Dünya Yetimler Günü, önceki yıllarda farklı ülkelerdeki 15 yetimin Türkiye’ye getirilmesiyle kutlanıyordu fakat etkisini sürdüren koronavirüs nedeniyle bu yıl da yapılamadı.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından “2021 Yetim Raporu” yayımlandı. İlgili raporda; Yetim ve Yetimlik, Sosyal Yetimlik ve Çocuk İstismarı, Dünyada Yetimlerin Durumu, Çocuk Yoksulluğunun Sonuçları, Koronavirüs Sürecinin Unutulanları: Mülteci Çocuklar ve Yetim Çocuklar İçin Eğitimin Önemi gibi konular işlendi.

Abone Ol Google News
Bir aile perişan oldu

Bir aile perişan oldu

​Yüzde 70 engelli kız çocuğunu evlendirmek için kaçırdılar.
300 yıllık gelenek

300 yıllık gelenek

​Bu köyde hayvanlar saatlerden daha iyi çalışıyor.
Bahçeli konuşuyor

​MHP Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

​Dolandırıcılar 24 bin TL ucuza satışa çıkardı.

​Dünya genelinde 1,03 milyardan fazla doz koronavirüs aşısı yapıldı.

​THY'den tam kapanmaya yönelik bilet açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.