​2021’in küresel resmi ​

OCAK- ABD’NİN CİLASINI DÖKEN BASKIN

Kongre baskını

Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını 2021 yılı başına kadar sürdürürken, aşırı sağcı gruplar 6 Ocak’ta başkent Washington’da gösteri düzenleyerek ABD Kongre Binası’nı bastı. Ülkede savaş hali dışında ilk kez böyle bir olay yaşanırken, ülkenin küresel itibarı ve inandırıcılığı büyük darbe aldı.

MART- KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNİ VURAN KAZA

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta dev konteyner gemisi “The Ever Given”, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak kaza yaptı. Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluştu. Kaza, Avrupa başta olmak üzere pek çok bölgede ürün kıtlığının oluşmasına sebep oldu. Bir hafta süren çalışmalar sonucu kanal trafiği normale döndü. Kaza sonrası, küresel tedarik zincirinin güvenliği ve alternatif rotaların önemi gündeme geldi.

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MAYIS - İSRAİL’DEN GAZZE’DE KATLİAM

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 11 gün boyunca düzenlediği saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u kadın toplam 248 Filistinli hayatını kaybetti, bin 900 kişi de yaralandı. Bombardımanlarda uluslararası medya kuruluşlarının da yer aldığı bir bina da hedef alındı. İsrail saldırılarında, bin 800 konut tamamen yıkıldı, 16 bin 800 konut ise kısmen hasar gördü. İşgalci gücün saldırıları Gazze’yle sınırlı kalmadı. Ramazan ayı süresince Mescid-i Aksa hem İsrail güçlerinin hem de aşırı sağcı Yahudi teröristlerin saldırılarına maruz kaldı. Doğu Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere evlerine terk etmesi için yoğun taciz ve baskılar yaşandı.

HAZİRAN - 12 YILLIK NETANYAHU DÖNEMİ SONA ERDİ

İsrail Meclisi’nde 14 Haziran günü yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Netanyahu’yu görevinden eden koalisyon 8 partiden oluşuyor.

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TEMMUZ- İKLİM KRİZİNİN YIKICI ETKİSİ

Batı Avrupa’da yoğun yağışların neden olduğu şiddetli sel sonucu Almanya’da en az 103 Belçika’da ise en az 15 kişi hayatını kaybetti. Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletleri, binaların ve arabaların su altında kalmasından en çok etkilenen yerler oldu. Diğer yandan, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Bosna Hersek, Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzer Avrupa’nın pek çok noktasında, ABD, Rusya Meksika, Kanada ve Orta Doğu’da 2021 yılı içerisinde meydana gelen yangınlardan milyonlarca hektar ormanlık alan kül oldu. Çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde de tarihinin en büyük ikinci yangını çıktı.

PEGASUS SKANDALI

İsrailli NSO Group adlı şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus aracılığıyla, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bulunduğu birçok siyasinin, aktivistin ve gazetecinin dinlendiği ortaya çıktı.

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AĞUSTOS - Afganistan’ın yönetimi Taliban’da

Afganistan’da Amerika Birleşik Devletleri’nin askerlerini çekmeye başlamasıyla ülkenin büyük bir kısmını hızla kontrol altına alan Taliban son olarak 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e de girerek yönetimi ele geçirdi. Afgan ordusunun ciddi bir direnişi ile karşılaşmayan Taliban güçleri Kabil’in eteklerine ulaştığında Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. ABD ve Batılı ülkeler askerleri ve vatandaşlarını tahliye etme yarışına girerken onbinlerce Afgan, sınır kapıları ve Kabil Havalimanı önüne yığıldı.

EYLÜL- FRANSA’YA AUKUS ÇELMESİ

Avustralya, Fransa ile yürüttüğü 56 milyar euro değerinde nükleer denizaltı projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaştı. Paris yönetimi tepki olarak Washington ve Canberra büyükelçilerini geri çağırdı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül’de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere’nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

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20 yıllık işgalin sonu

11 Eylül 2021’de son Amerikan askeri Afganistan’dan ayrıldı ve ABD ülkeden tamamen çekildi. 20 sene süren ABD’nin Afganistan işgali sonucu, yüzbinlerce sivil hayatını kaybederken geride, alt yapısı çökmüş bir ülke ve boşa harcanan milyarlarca dolar kaldı. ABD’nin Afganistan’dan çekilen son askeri olan 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue’nin gece görüş kamerasıyla çekilen fotoğrafı ise şimdiden tarihe geçti.

KASIM- COP26 FARE DOĞURDU

İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılan 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) 100’den fazla lider başta orman kaybı olmak üzere yaşanan iklim problemlerini görüşmek için bir araya geldi ancak herhangi bir somut çıktı alınamadı. Liderlerin iklim krizi ile mücadele için uzun vadeli planlar açıklamaması büyük tepkilere neden oldu.

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TENEKE NAPOLYON PALYAÇO KRİZİ

Brexit sonrası, Kasım ayında İngiltere ve Fransa arasında balıkçılık ve düzensiz göçmen konularında tansiyon yükseldi. İngiltere’nin kendi karasularında Fransız balıkçıların avlanmasına izin vermemesi ve Fransız balıkçıkların avlanmalarına olanak tanıyan lisanları çıkarmamasına Fransa büyük tepki gösterdi. İngiliz basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için “Teneke Napolyon” lakabını kullanırken, Macron’un da kapalı kapılar ardında İngiliz Başbakanı Boris Johnson’dan “Palyaço” diye bahsettiği ortaya çıktı.

ARALIK - MERKEL DÖNEMİ KAPANDI

Eylül ayında Sosyal Demokrat Parti’nin birinci çıktığı seçimlerin ardından 8 Aralık günü Almanya’da Angela Merkel’in 16 yıllık kesintisiz başbakanlık dönemi resmen kapandı. Almanya Federal Meclisi’ndeki oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, ilk turda yeni Başbakan seçildi. 2005’te Başbakan seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün ile Helmut Kohl’den sonra en uzun süre başbakanlık yapan ikinci siyasi oldu.

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FOTOĞRAF 92 1 OCAK<br><br>- Türkiye, yeni yılı, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz karşıladı.<br><br>- Sağlık Bakanlığı, yılın ilk gününe ilişkin Kovid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti.<br><br>- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere'den son dönemde Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerin geriye dönük taramaları neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıkladı. Koca, İngiltere'den Türkiye'ye girişlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. 2 OCAK<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay getirildi.<br><br>5 OCAK<br><br>- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak eylem başlattı. Protestolar sırasında \"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet\" ve \"görevli memura mukavemet\" suçlarını işledikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi yakalandı. 7 OCAK<br><br>- Kobani olaylarına ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 9 OCAK<br><br>- Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin \"Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>11 OCAK<br><br>- Yılın ilk Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, \"(Kovid-19'a ilişkin) Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.\" ifadelerini kullandı. - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ın farklı suçlardan toplamda 1075 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından \"Acil Kullanım Onayı\" verildi. Aşının ilk dozu Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. İlk olarak Sağlık Bakanı Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.<br><br> 14 OCAK<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.<br><br>- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra \"Acil Kullanım Onayı\" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. 22 OCAK<br><br>- \"Yavuz Bahadıroğlu\" mahlasıyla tanınan tarihçi ve yazar Niyazi Birinci 76 yaşında vefat etti. Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Birinci'nin cenazesi, camideki hazireye defnedildi. 24 OCAK<br><br>- Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ile dağıtılarak 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığı kişi sayısı 1 milyon 200 bini aştı.<br><br>- HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi ve asanların yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonun ardından \"terör örgütüne üye olmak\" suçundan gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. tutuklandı. 30 OCAK<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılının \"Yunus Emre ve Türkçe Yılı\" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. 1 ŞUBAT<br><br>- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretime başlanması, 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ise 1 Mart'ta başlanması için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. 2 ŞUBAT<br><br>- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılara ilişkin, \"Gözaltına alınanlardan 79'u DHKPC, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi.\" ifadesini kullandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediğinin tespit edildiği belirtildi.<br><br>3 ŞUBAT<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin, \"Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz, ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.\" ifadelerini kullandı. 8 ŞUBAT<br><br>- Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, parti politikalarını eleştirerek CHP üyeliğinden e-Devlet üzerinden istifa etti. 9 ŞUBAT<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda, 2023 sonunda Türkiye'nin kendi milli ve özgün hibrit roketiyle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğini, 2028'de hayata geçirilecek ikinci aşamada ise Ay'a yumuşak inişin hedeflendiğini açıkladı. Erdoğan, bir Türk vatandaşını da uzaya göndermek istediklerini de söyledi.<br><br>Aynı toplantıda, bir süre önce Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlaya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ve yine nasıl ortadan kaldırıldığı belirlenemeyen, üzerinde Göktürk alfabesiyle \"Gökyüzüne bak, Ay'ı gör\" yazan metal bloğun görüntüsü yansıtıldı.<br><br>Erdoğan'ın da \"Gökyüzüne bak, Ay'ı gör\" sözlerini sarf ettiği o anlarda, monolitin, tanıtımın parçası olduğu anlaşıldı. 13 ŞUBAT<br><br>- Koronavirüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da 13,5 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Topbaş, 14 Şubat'ta bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane Yerleşkesi'nde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. 14 ŞUBAT<br><br>- Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen baskında kaçırılan ve serbest bırakılan 15 Türk gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve aileleri tarafından karşılandı.<br><br> 19 ŞUBAT<br><br>- Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Emin Saraç, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.<br><br> 20 ŞUBAT<br><br>- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon canlı yayınında, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Irak'ın kuzeyinde 13 kişinin PKK tarafından katledildiği Gara bölgesine gittiğini açıkladı.<br><br>21 ŞUBAT<br><br>- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında \"silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık,Taşdemir'in Gara bölgesine gittiğine yönelik açıklamayı ihbar kabul etti. 1 MART<br><br>- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında \"kontrollü normalleşme\" sürecine geçildiğini açıkladı.<br><br>Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri kısıtlamanın devamı kararlaştırıldı. Tüm illerde uygulanan 21.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlamasının sürdürülmesine; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerlerin çok yüksek riskli iller dışında belli saatler arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyet yürütebilmelerine karar verildi. 4 MART<br><br>- Tatvan'a gitmek üzere Bingöl'den kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 personel şehit oldu, 2 personel yaralandı.<br><br>Şehit olan personelin isimleri şöyle:<br><br>\"Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ve Uzman Çavuş Hakan Gül.\"<br><br>Kazada Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. - Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin, İstanbul'da kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. 15 MART<br><br>- MİT, PKKKCK'nın Suriye kolu PYDYPG'nin sözde tugay komutanı \"Şeh Guyi\" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 17 MART<br><br>- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi. Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder'in de arasında bulunduğu 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. 17 MART<br><br>- Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında 52'si konut 193 yapı kullanılmaz hale geldi. Köy, İçişleri Bakanlığınca afet bölgesi ilan edildi.<br><br> 18 MART<br><br>- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçildi. 20 MART<br><br>- \"İstanbul Sözleşmesi\" olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.<br><br>21 MART<br><br>- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, \"İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.\" açıklaması yapıldı.<br><br>26 MART<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, \"Meclis'in alacağı bir karar filan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunun kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik, kendilerine de durumu bildirdik ve bu iş de böylece bitmiştir\" ifadesini kullandı.<br><br> 29 MART<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, Türkiye'nin tamamında kısıtlamanın 21.00-05.00 saatleri arasında haftanın her günü süreceğini bildirdi. 2 NİSAN<br><br>- Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.<br><br> 4 NİSAN<br><br>- Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla, \"TSK ve Deniz Kuvvetleri’ni Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları\"nın kınandığı açıklama yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.<br><br>- Milli Savunma Bakanlığı, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, \"Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>5 NİSAN<br><br>- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. 9 NİSAN<br><br>- İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik \"organize suç örgütü\" operasyonu başlatıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49'u yakalandı.<br><br> 14 NİSAN<br><br>- Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.<br><br> 21 NİSAN<br><br>- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle \"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\" ile \"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\" olmak üzere ayrıldı.<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin'i, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'u atadı. 23 NİSAN<br><br>- Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evlere taşındı. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları öncülüğünde 23 Nisan'a özel çevrim içi etkinlikler düzenlendi. 23 NİSAN<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kalındığı bildirildi.<br><br>24 NİSAN<br><br>- ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını \"soykırım\" olarak nitelemesi, Türkiye'de siyasi partiler ve toplumun tüm kesimlerince kınandı.<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mesajda, Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, \"Bizi bir arada tutan ne çıkardır, ne de hesaptır; bizi bir arada tutan aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, özgür ve onurlu vatandaşları olmak, hepimiz için gurur kaynağıdır.\" ifadelerini kullandı. 29 NİSAN<br><br>- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan karar uyarınca Türkiye, Kovid-19’la mücadele kapsamında 17 Mayıs’a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren \"tam kapanma” dönemine girdi.<br>Bu tarihlerde üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi, şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi oldu, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi. 4 MAYIS<br><br>- MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı. Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, \"Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir.\" dedi. 17 MAYIS<br><br>- Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan \"tam kapanma\" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak \"kademeli normalleşme\" dönemi başladı.<br><br>Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime geçildi. 17 MAYIS<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu \"Sofi Nurettin\" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.<br><br> 19 MAYIS<br><br>- Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu. 27 MAYIS<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, 1960 darbesinin, aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen milletin kalbinde hala kanayan bir yara olduğunu belirtti.<br><br>Doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine değinen Erdoğan, \"Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.\" bilgisini verdi. 28 MAYIS<br><br>- İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. 29 MAYIS<br><br>- Çamlıca Verici Tesisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.<br><br> 31 MAYIS<br><br>- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 1 HAZİRAN<br><br>- Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.<br><br>- Türkiye'de 50 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı. 4 HAZİRAN<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde, \"Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı.\" müjdesini verdi. Erdoğan, Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi. 8 HAZİRAN<br><br>- Müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı \"Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği\" başlatıldı.<br><br>12 HAZİRAN<br><br>- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.<br><br>13 HAZİRAN<br><br>- Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile \"Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu\" oluşturuldu. 15 HAZİRAN<br><br>- Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde \"Türkiye vilayeti sorumlusu\" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 21 HAZİRAN<br><br>- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını, müzikle ilgili sınırlamanın gece yarısına çekileceğini, şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların sona ereceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini açıkladı. 22 HAZİRAN<br><br>- Yerli Kovid-19 aşısının adı \"TURKOVAC\" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına video konferans ile katılarak aşının adının \"TURKOVAC\" olduğunu açıkladı.<br><br>- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısının Faz 3 çalışması için 846 bin 451 kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu bildirdi. 1 TEMMUZ<br><br>- İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran'da yayımlanan genelge kapsamında Kovid-19 ile mücadelede kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı saat 05.00 itibarıyla başladı. Salgın sürecinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erdi, faaliyetlerine ara veren iş yerleri açıldı. 3 TEMMUZ<br><br>- Kamuoyunda \"Tosuncuk\" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. 5 TEMMUZ<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında, \"Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.\" dedi.<br><br> 9 TEMMUZ<br><br>- Cumhurbaşkanı Diyarbakır'daki temasları kapsamında, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Erdoğan, burada, \"Malum 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle, babalarıyla buluşsun.\" dedi. 14 TEMMUZ<br><br>- Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.<br><br>15 TEMMUZ<br><br>- İçişleri Bakanı Soylu, sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, \"8 vatandaşımız kayıptı, 6 vatandaşımız vefat etti\" dedi.<br><br>22 TEMMUZ<br><br>- Artvin'de genelinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nden geçen Kapisre Deresi'nin taşması sonucu mahalledeki bazı binaların giriş ve zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.<br><br>Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgeye uzman ekiplerini gönderdi. İlçedeki Mençuna Şelalesi'nin de bulunduğu bölgede mahsur kalan 8'i çocuk 18 kişi kurtarıldı.<br><br> 28 TEMMUZ<br><br>- Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale edildi. İlçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangından 62 kişi etkilendi 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'si dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı.<br><br> 29 TEMMUZ<br><br>- Manavgat ve Osmaniye'nin ardından Adana, Mersin ve Antalya'da da yangın çıktı. Osmaniye'nin Dereobası mevkisindeki kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.<br><br>AFAD'dan yapılan açıklamada, Manavgat ilçesindeki yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. - AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada meydana gelen yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 271 vatandaşın etkilendiği belirtildi.<br><br>- Mersin'deki yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 31 TEMMUZ<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların \"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi\" ilan edildiğini açıkladı. 1 AĞUSTOS<br><br>- Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkıldı, 30 evde hasar oluştu.<br><br>2 AĞUSTOS<br><br>- Van'ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, birçok ev hasar gördü, bir ahır yıkıldı ve 105 küçükbaş hayvan telef oldu.<br><br> 4 AĞUSTOS<br><br>- Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Yangın nedeniyle Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakıldı, personel tahliye edildi.<br><br>5 AĞUSTOS<br><br>- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili \"Help Turkey\" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.<br><br>- Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı. 6 AĞUSTOS<br><br>- Görevden affını isteyen Ziya Selçuk'un yerine, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. 11 AĞUSTOS<br><br>- Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi, Abidinpaşa ilçesinde bazı vatandaşlar yurda yerleştirildi.<br><br>- Bartın'ın Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.<br><br>- Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi. Sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalanlar ile evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.<br><br>- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel nedeniyle Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yaşanan taşkın sonrasında ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Azdavay ilçesinde ise sel nedeniyle kara yolu kapandı. Yolda kalan araçların içinde mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bozkurt ilçesinde UMKE tarafından, bir caminin içine sahra hastanesi kuruldu.<br><br>- Karabük'te de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki Arnavut Köprüsü'nün çökmesi nedeniyle Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapandı. 16 AĞUSTOS<br><br>- Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda, Türk Hava Yollarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk vatandaşlarını getiren uçağı İstanbul'a geldi.<br><br>18 AĞUSTOS<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız.\" dedi. Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını bildirdi.<br><br>- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, \"Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek.\" bilgisini paylaştı. Bakan Akar, Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbirin alındığını bildirdi. 18 AĞUSTOS<br><br>- Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen aralarında eski generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri'nin de arasında bulunduğu 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi.<br><br>19 AĞUSTOS<br><br>- 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verildi. Emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı.<br><br> 21 AĞUSTOS<br><br>- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. 27 AĞUSTOS<br><br>- Milli Savunma Bakanlığı, 20 yıl boyunca Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını açıkladı. 31 AĞUSTOS<br><br>- Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, 70 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kel Hasan Efendi'den bugüne gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan 70 yaşındaki oyuncu, damarlarıyla ilgili geçirdiği operasyonun ardından, sağlık sorunları nedeniyle 1 Temmuz'da hastaneye kaldırılarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi görmeye başlamıştı. 31 AĞUSTOS<br><br>- İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi \"PCR Testi Zorunluluğu\" konulu genelge gönderildi. Buna göre, aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanma sırasında istenilecek PCR negatif testi 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.<br><br> 3 EYLÜL<br><br>- Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti. 17 EYLÜL<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş'ı yeniden atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 EYLÜL<br><br>- BM'nin 76. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde, ekim ayında TBMM'nin onayına sunmayı planladıklarını bildirdi.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de tüm dünyanın gözlerinin önünde yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesine neden olan insani dramın 10'uncu yılının geride bırakıldığına dikkati çekerek \"Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez\" dedi.<br><br>28 EYLÜL<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen \"Küresel Kovid-19 Zirvesi\"ne gönderdiği video mesajda, \"Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi, hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir.\" dedi. 1 EKİM<br><br>- Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.<br><br>2 EKİM<br><br>- Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri katıldı. Asiltürk'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.<br><br> 18 EKİM<br><br>- Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar (72), kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.<br><br>19 EKİM<br><br>- Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.<br><br> 22 EKİM<br><br>- MİT'in Türkiye-Irak sınırından 170 kilometre uzaklıktaki Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKKKCK'nın sözde yöneticilerinden \"Şilan Guyi\" kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi. 23 EKİM<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, \"Talimatı Dışişleri Bakanı'mıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim.\" açıklamasını yaptı.<br><br>25 EKİM<br><br>- ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından millete seslenerek, \"Ülkelerin kanunlarına ve nizamlarına uyulacağı, iç işlerine karşılamayacağı taahhüdüne bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin, sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum.\" dedi. 29 EKİM<br><br>- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlandı.<br><br>- İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışta Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan Bertan Rona'nın yazdığı \"Sinan\" operası sergilendi. 31 EKİM<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.<br><br>Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. Görüşmede iki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunduğu, bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.<br><br>- Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Suriye'de bulunan terör örgütlerinin Amerika'dan aldığı destek konusunda üzüntülerini ilettiğini belirterek, \"Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.\" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarına ilişkin talebinin de gündeme geldiğini, konuyla ilgili Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüğünü ifade etti. 1 KASIM<br><br>- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, \"Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız.\" dedi. 5 KASIM<br><br>- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de esnafı ziyareti sırasında boynuna sarılarak bir süre dinlediği şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretti. Tepkilerin ardından Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.<br><br> 11 KASIM<br><br>- İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. 13 KASIM<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin montajının yapıldığı törende son vidayı sıktı. 16 KASIM<br><br>- Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.<br><br>17 KASIM<br><br>- Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, ikindi vakti Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi.<br><br> 24 KASIM<br><br>- Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.<br><br>Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, \"Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır.\" diye konuştu. 29 KASIM<br><br>- İstanbul'da etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Maltepe ve Pendik'teki iskelelerde bağlı bazı tekneler hasar gördü, Ambarlı Limanı'nda kuru yük gemisi iskeleye çarptı. Teleferik, Şehir Hatları, hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verdi. Lodos bazı illerde de etkili oldu.<br><br> 2 ARALIK<br><br>- Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. 3 ARALIK<br><br>- Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.<br><br> 19 ARALIK<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen \"2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni\"ndeki konuşmasında, \"Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.\" dedi. 19 ARALIK<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, \"Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.\" ifadelerini kullandı.<br><br> 20 ARALIK<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı \"Millete Sesleniş\" konuşmasında, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını kaydetti.<br><br>Buna göre, yeni finansal araçlarla dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalınarak ulaşılabilecek. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise lira olarak ihracatçı firmalara ödenecek. \"Yastık altı\" tabir edilen altın varlığının finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecek. 21 ARALIK<br><br>- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerinin ardından döviz bürolarında hareketlilik yaşandı. 22 ARALIK<br><br>- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Aşının seri üretimi başladı.<br><br>- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki aşı üretim merkezinde TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, \"TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.\" dedi. Türkiye'de 2021 yılı böyle geçti: İşte ay ay yaşanan önemli gelişmeler Türkiye'de koronavirüs kısıtlamaları ile başlayan 2021 yılı, yerli aşı TURCOVAC'ın acil kullanım onayı alması ve seri üretime geçilmesiyle sona eriyor. Geride bırakılan 12 ay boyunca salgın, vefatlar ve doğal afetler gibi kötü durumlar yaşansa da onlarca yatırım hayata geçirildi ve dev projeler Türkiye'ye kazandırıldı. İşte ay ay 2021 yılında yaşananlar... BiP'te paylaş

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