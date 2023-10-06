|
Hayat

2023 Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi

2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi.

12:12 . 6/10/2023 Cuma
DHA
İranlı Nergis Muhammedi.

İranlı Nergis Muhammedi.

Norveç Nobel Komitesi tarafından 2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı Narges Mohammadi’ye verildi.


Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'nün “İran'da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ve herkes için insan hakları ve özgürlüğü teşvik etme çabaları nedeniyle” Narges Mohammadi'ye verildiğini duyurdu.



Açıklamada ayrıca “Bu yılki barış ödülü, aynı zamanda geçtiğimiz yıl İran'ın teokratik rejiminin kadınlara yönelik ayrımcılık ve baskı politikalarına karşı gösteri yapan yüz binlerce insanı da resmen tanımaktadır. Göstericiler tarafından benimsenen slogan ‘Kadın - Yaşam – Özgürlük’ Narges Mohammadi'nin adanmışlığını ve çalışmalarını uygun bir şekilde ifade etmektedir” denildi.


#2023 Nobel Barış Ödülü
#Barış
#Nobel
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Instagram arama geçmişi nasıl silinir? Instagram harf ve arama geçmişi silme