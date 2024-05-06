2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin bu ibadeti geçerli olarak yerine getirmiş sayılabilmesi için gerek kurbanlık hayvanla gerekse bu hayvanın kesimiyle ilgili bazı şartlar vardır. Peki hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir ve kurbanlık hayvanlarda bulunması gereken şartlar nelerdir? Haberimizde cevabını bulabilirsiniz...