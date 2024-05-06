Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi- 12 Temmuz Salı günleri arasında idrak edilecek. Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? sorularının cevabını merak etmeye başladı. Peki vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? İşte Diyanetin cevabı...
2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban kesmekle mükellef olan kimsenin bu ibadeti geçerli olarak yerine getirmiş sayılabilmesi için gerek kurbanlık hayvanla gerekse bu hayvanın kesimiyle ilgili bazı şartlar vardır. Peki hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir ve kurbanlık hayvanlarda bulunması gereken şartlar nelerdir? Haberimizde cevabını bulabilirsiniz...
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar taksitle kurban alınabilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, taksitle kurban alınabilir mi? sorusuna cevap verdi. Peki taksitle kurban kesilir mi? İşte cevabı...
Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Kurban kesmeyi düşünen vatandaşlar, kurban kesmek farz mı vacip mi sünnet mi? sorularının cevabını sorguluyor. Peki, kurban kesmek farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Kimler kurban kesmekle yükümlü? Haberimizde Diyanetin kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü ile ilgili yaptığı açıklamaları bulabilirsiniz...
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar yurt dışında kurban kesmek caiz mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki kişinin bulunduğu şehir veya yurt dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? Haberimizde başka ülkede kurban kesilir mi? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.