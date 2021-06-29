Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?" sorusuna şu cevap verildi:

"Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara yedi kişiye kadar ortak olabilirler. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 198). Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin, yedide birden az olmaması gerekir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 376)."

ÖZGÜN Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

ÖZGÜN Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

ÖZGÜN Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

ÖZGÜN Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir?

ÖZGÜN Kurban kesmek farz mı vacip mi sünnet mi?

ÖZGÜN Yurt dışında kurban kesmek caiz mi?

ÖZGÜN Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

ÖZGÜN Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

ÖZGÜN Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?