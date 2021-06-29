Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan "Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi?" sorusuna şu cevap verildi:
"Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara yedi kişiye kadar ortak olabilirler. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 198). Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin, yedide birden az olmaması gerekir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 376)."
Kurban Bayramı ne zaman?
- Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
- Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
- Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
- Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
- Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma