28 Şubat yasakları üstüne güldürüyor

“Bin Yıl” oyununun, 1997 yılında İzmir’de bir tiyatro ekibinin başına gelen bir hikaye olduğunu belirten Nurdan Albamya İnce, yaşanmış bir olaydan esinlendiğini söylüyor. İnce, oyunun hikayesini MAZLUMDER’in 1997 yılından 2000’li yıllara kadar gün gün 28 Şubat sürecinde sıkıntı yaşamış, adaletsizlikle karşılaşmış mazlum herkesin hikayelerini derlediği dosyasında okuduğunu dile getiriyor ve oyunu şu sözlerle anlatıyor: “Tiyatro ekibi bir tiyatro oyunu provası yapıyor ve bunu sahnelemek için oyunu oynamaya başlıyor. Bu oyunu sekiz defa oynuyorlar. Son oyunları olan sekizinci oyun sonrası salonları basılıyor. Polis tarafından toplanıp nezarethaneye götürülüyorlar ve bu arkadaşlar hemen sorguya alınıyor. Sonradan öğreniyorlar ki sondan bir önceki oyunlarını izleyen bir asker onları şikayet etmiş. Çünkü oyunlarında Allah’ın adı geçiyor ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okunuyor. Aslında şu an sahnede yaptığımız şeylerin aynısını onlar o zamanlar yaptıklarından dolayı hapse alınıyorlar, yargılanıyorlar ve yargılanma neticesinde her biri üçer yıl hapis alıyor. Yalnız oyunu sekiz defa oynadıkları için 8×3’ten 24 yıl hapis cezası artı bir milyon TL’den fazla da para cezası alıyorlar. Bu hikayeyi MAZLUMDER’in dosyasında okuduğumda çok etkilendim ama bu hikayeyi yapma sebebim, benim de tiyatrocu olmam. Kendi kendime 28 şubat sürecinde 1996-1997 yıllarında eğer şu an yaptığım oyunlarımı yapsaydım belki de beni de hapse atacaklardı diye düşündüğümden dolayı bu oyunu yapmayı boynumun borcu olarak gördüm.”