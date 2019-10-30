Gururluyuz çünkü Türkiye'yiz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta büyük coşkuya sahne oldu. 7’den 70’e tüm Türkiye, ellerinde bayraklarıyla meydanları doldurdu. Meydanların kırmızı - beyaz renklere büründüğü kutlamalara “asker selamı” damga vurdu. Meydanları dolduran vatandaşlar asker selamımı vererek Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize destek verdi.

Miniklerden Cumhuriyet Bayramı mesajı

ANITKABİR’E AKIN ETTİLER

Anıtkabir'de asker selamı

Bayram coşkusu Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Antalya’ya, Tunceli’den Kars’a tüm yurtta yaşandı. Ankara’daki kutlamaların merkezi Anıtkabir oldu. Türkiye’nin her köşesinden gelen binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı 29 Ekim törenleri sonrası Anıtkabir’e akın etti.

BAYRAĞINI ALAN VATAN’A KOŞTU

İstanbul’da da Türk bayrağını alan Vatan Caddesi’ne koştu. Vatan Caddesi’nde geçit töreni yapıldı. Asker, polis ve araçların geçişi, alanda bulunanlardan alkış aldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyet’in çalışmak, ilerlemek, yükselmek, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, birlik ve beraberlik ruhu demek olduğunu belirtti.

OYNAT 01:20 Cumhuriyet Bayramı'nda asker selamına duran canlı heykel rekor kırdı İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için rekor denemesi yapmak amacıyla dün canlı heykel gösterisine başlayan performans sanatçısı Yunus İşçi, 24 saati doldurarak, gösterisini başarıyla tamamladı. Gösterinin ardından konuşan İşçi, üşüdüğünde Sarıkamış şehitlerini, acıktığında ise Çanakkale şehitlerini düşünerek kendini motive ettiğini belirtti.

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GAZİLER SINIRDA

Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütü YPG/PKK’nın sivilleri hedef aldığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, Kıbrıs gazilerinin de katılımıyla coşkuyla kutlandı. Kore’de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneği (Korsavaş) üyesi 51 Kıbrıs gazisi, Barış Pınarı Harekatı’na destek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için Ankara’dan Akçakale’ye geldi. Kortej eşliğinde “Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri Barış Pınarı Harekatı’nda Mehmetçiğin Yanında” yazılı pankartla stada giren Kıbrıs gazilerini, protokol üyeleri ve öğrenciler ayakta alkışlayarak karşıladı.

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Bayram videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bayram nedeniyle bir klip yayımladı. MSB’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir dakika 34 saniyelik klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı. Klipte Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemindeki askerler ile kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurların zorlu şartlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve operasyonların görüntülerine yer veriliyor.

OYNAT 01:34 MSB'den 29 Ekim'e özel video Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel kutlama mesajı yayınladı. MSB, ''Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun'' ifadelerini kullanarak bir video yayınladı. BiP'te paylaş

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PÖH’ten mesaj var

PÖH (arşiv)

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’de bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Emniyetten yapılan açıklamada, “Suriyedeki kahramanlarımız yüce Türk milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor. Polis Özel Harekat timlerimiz, temas hattında icra ettiği operasyonlarla teröristlere aman vermiyor” denildi.

Su altında kutlama

Su altında açılan Türk bayrağı

Hayat ve Antalya’da bir grup dalgıç, denizde Türk bayrağı açarak asker selamı verdi. Antalya’da su altında kutlama yapan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu’na çevredekiler de alkışlarla destek verdi. Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir grup dalgıç da, 20 metre derinliğe dalış yaptı. Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere asker selamı da gönderen dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

OYNAT 01:29 Akdeniz sularında dalgıçlardan Türk bayrağı ve asker selamı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Akdeniz sularında dev Türk bayrağı dalgalandı. Dalgıçlar bayramı denizde 54 metrekarelik dev Türk bayrağı açıp, marşlar eşliğinde asker selamı vererek kutladı. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



Cumhuriyet konvoyu

Vatandaşlar bayraklarıla konvoy düzenledi.

Bayram dolayısıyla bir grup motosikletli, konvoy oluşturarak Kadıköy’den Edirnekapı Şehitliği’ne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimleriyle şehitliğe giriş yapan motosikletliler, anıtın önünde toplandı. İstiklal Marşı okuyan grup, daha sonra şehitlerin tarafına dönerek asker selamı verdi. Burada grup adına basın açıklaması yapan Hakan Şener, ilk günkü gibi azim ve kararlılıkla Cumhuriyet’in 96. yılında aynı mutluluk ve coşkuyu yaşadıklarını söyledi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Çok yaşa Cumhuriyet” konvoyu oluşturdu. Bağdat Caddesi’nde sabah saatlerinde bir arayan gelen klasik otomobil sahipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne hareket etti. Konvoy, turunu Dolmabahçe Sarayı önünde tamamladı.

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Helikopter gösterisine büyük ilgi

Kırıkkale

Sivas, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir’de de tören düzenlendi. Kırıkkale’de Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerince helikopterle gerçekleştirilen gösteri beğeni topladı. Nevşehir’de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda rehine kurtarma, arama-kurtarma, narkotik ve diğer branşlarda eğitim alan köpekler gösteri sundu.

Sevgi engel tanımadı

Antalya

Türkiye sevgisi engel tanımadı. Engelli bir kadın, tekerlekli sandalye ile kutlamalara katıldı.

Liderler kutladı

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yabancı liderler de kutlama mesajları yayınladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Pakistan Başbakanı İmran Han da, Erdoğan’ın ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Han, Erdoğan’a hitaben yazdığı Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajında “Çok yaşa Türkiye, çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği” dedi. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli bayramımızı kutladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Umman Sultan Kabus bin Said de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telgrafı gönderdi.

NATO tebrik etti

Türk Konseyi de, bayram dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, yayımladığı mesajda, Türk Konseyi ve şahsı adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünde Türk halkını ve hükümetini tebrik etti. NATO, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yılını kutladı. NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Müttefik ülke Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı. Türkçe, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ve ittifakın sloganı olan “Biz NATO’yuz” etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO’nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan bir Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi. NATO’ya kuruluşunun hemen ardından 1952’de üye olan Türkiye, ittifaka 2’nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor.

Dünyada da meydanlar doldu

Avustralya

Cumhuriyet coşkusu tüm dünyayı sardı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği’nde tören yapıldı. Bakü Türk Anadolu Lisesi’ndeki törende de çocuklar asker selamı verdi. Avustralya’da kutlamalar kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bayramı törenlerle kutlandı. Bayram, Hollanda, Vatikan, Belçika ve Arnavutluk’ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği tarafından da resepsiyon düzenlendi.

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