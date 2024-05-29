|
Hayat

300 bin Türk gururumuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümünde Viyana'da Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:48 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümünde Viyana'da Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Göktaş, 60 yıl önce bu ülkeye gelen vatandaşların, dört nesildir Avusturya ile uyum ve barış içinde yaşadığını ifade etti.

BU ÜLKENİN AYRILMAZ PARÇASI

Buradaki Türk toplumunun, yıllar içinde elde ettiği başarılarla ve kazandırdığı değerlerle artık bu ülkenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine işaret eden Göktaş, “Avusturya’daki Türk toplumunun güçlü varlığı, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bugün artık Avusturya’da 300 binden fazla Türk kökenli vatandaşımız bulunuyor" diye konuştu.


Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?

Türkiye'de, SGK tarafından aylık olarak ödenen emekli maaşları, işsizlik maaşları, doğum yardımları, engelli maaşları gibi birçok sosyal yardım hizmeti verilmekte. Aile Destek Programı kapsamında şimde de vatandaşlık maaş ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık, genel seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş vatandaşlık maaşına ilişkin, “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız." dedi. Peki vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Avusturya
7 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Primi eksik olana yeni şans geldi: 1999 öncesi - 2000 sonrasına erken emeklilik tablosu oluştu