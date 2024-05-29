300 bin Türk gururumuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması’nın 60. yıl dönümünde Viyana'da Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Göktaş, 60 yıl önce bu ülkeye gelen vatandaşların, dört nesildir Avusturya ile uyum ve barış içinde yaşadığını ifade etti.
BU ÜLKENİN AYRILMAZ PARÇASI
Buradaki Türk toplumunun, yıllar içinde elde ettiği başarılarla ve kazandırdığı değerlerle artık bu ülkenin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine işaret eden Göktaş, “Avusturya’daki Türk toplumunun güçlü varlığı, hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bugün artık Avusturya’da 300 binden fazla Türk kökenli vatandaşımız bulunuyor" diye konuştu.