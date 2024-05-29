300 bin Türk gururumuz

Türkiye'de, SGK tarafından aylık olarak ödenen emekli maaşları, işsizlik maaşları, doğum yardımları, engelli maaşları gibi birçok sosyal yardım hizmeti verilmekte. Aile Destek Programı kapsamında şimde de vatandaşlık maaş ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık, genel seçimleri öncesi ihtiyaç sahibi kişilere vatandaşlık maaşı verileceğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş vatandaşlık maaşına ilişkin, “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız." dedi. Peki vatandaşlık maaşı ne zaman başlıyor? Vatandaşlık maaşı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?