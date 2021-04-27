32 yıldır bu işi yapıyorlar: 3 deveyle başlayıp çiftlik kurdular​

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Raşit Yılmaz, 1988 yılında iş hayatına atılmak isterken bir arkadaşının vesilesiyle 3 deve alarak beslemeye başladı. Sonrasında üretime geçen Yılmaz, dışardan da damızlık deve getirerek çiftlik kurdur. Türkiye’nin gerekli tüm şartlarını yerine getiren ilk deve çiftliği özelliğini taşıyan bu çiftlikte Yılmaz, güreş develerinden adaklık develere kadar çeşitli develer besleyerek ticaretine başladı. Büyüttüğü güreş develeriyle festivallere katılan Yılmaz, burada çeşitli dereceler aldı. Dışarıdan gelen vatandaşlara da çiftlikte gezme imkanı bularak, develere binip keyifli vakit geçirebiliyor. Genellikle oteller ise gösteriş amaçlı Yılmaz’dan develeri kiralayıp müşterilerin hizmetine sunuyor.

20 İLA 500 BİN LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR

Türkiye’nin ilk donanımlı deve çiftliği olarak turizm ve üretim amacıyla deve yetiştirdiklerini ifade eden Raşit Yılmaz, hastalık veya verimsizlik gibi nedenler olmadığı sürece hiçbir deveyi kesime göndermediklerini söyledi. Kesime giden devlerin sucuk olarak piyasaya sürüldüğünü belirten Yılmaz, kurban, adak, turizm veya güreş amacıyla satış yaptıklarını kaydetti. Yetişkyin dişi veya erkek devenin piyasada 20 ila 30 bin lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bulabildiğine dikkat çeken Yılmaz, güreşçi bir erkek daylağın üst üste galibiyetler alması halinde manevi değeri olarak 300 ila 500 bin liraya kadar alınıp satılabildiğinin altını çizdi.



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FOTOĞRAF 5 Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Türkmen, Kovid-19 salgını sürecinde astım hastası olması nedeniyle tedbirlere uyarak evinde vakit geçirmeye başladı. Bu sırada pazarda gördüğü kaz yavrularını çok şirin bulan ve onları beslemeye karar veren Türkmen, hobi amaçlı başladığı kaz yetiştiriciliğinde hayvanın yumurtasına ve etine talebin çok yüksek olduğunu gördü. Bir yılda 300 hayvanlık sürüye ulaşan, yumurta ve etlik hayvan siparişlerine yetişmeye çalışan Türkmen, kendisi gibi kaz yetiştirmek isteyenlere de yumurta vermeye başladı. Kazlar sayesinde para kazanmanın mutluluğunu yaşadım <br> <br> İlknur Türkme, işine kazanç elde etmek amacıyla başlamadığını ancak kaz etine ve yumurtalara talebin yüksek olduğunu görerek hayvan sayısını artırdığını dile getirerek, Kaz yetiştiriciliği sayesinde hayatımda ilk kez para kazanmanın mutluluğunu yaşadım. dedi. Eşinin asgari ücretle çalıştığını, bu nedenle kazdan elde ettiği gelirin aile ekonomisine önemli katkı sağladığını aktaran Türkmen, şunları belirtti: Pandemi süresine de denk gelen kaz yetiştirme merakım sayesinde hem evimde durdum, sağlığımı korudum hem hoşça vakit geçirdim hem de kazanç elde etmeye başladım. İsteyen herkese hem kaz hem de damızlık kaz yumurtası veriyorum. Kuluçka makinem yok, ben de başkasının makinesini kullanarak yavru elde ediyorum. Bu işi imkanlarım ölçüsünde daha da büyütmek istiyorum. Kazın etinin ve yumurtasının çok lezzetli ve faydalı olduğunu aktaran Türkmen, Bahçemdeki kaz sayısı 300'e kadar çıktı, bunun 200'ünü geçtiğimiz ay sattım. Yerli ve linda türlerinde iki cins kaz yetiştiriyorum. Salgın döneminde kazlarla uğraştığım için hiç sıkılıp bunalmadım. Onlarla aynı çocuklarım gibi ilgileniyorum. Her günüm bu şekilde dolu dolu geçiyor. dedi. <br> <br> Türkmen, yetiştirdiği kazların 3-4 kilogram ağırlığa ulaştığını ve büyüklüklerine göre 150-200 liradan alıcı bulduğunu bildirerek, kaz yumurtasının tanesinin ise 8 liradan satıldığını sözlerine ekledi. Hobi olarak başladı bir yılda çiftlik kurdu: Taleplere yetişemiyor Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve hobi amaçlı aldığı 12 civcivle kaz yetiştiriciliğine ilk adımı atan ev hanımı İlknur Türkmen, bir yılda çiftlik kurdu. Kaz yumurtasına ve etine talebin yüksek olduğunu belirten kadın girişimci, bir yılda kaz sayısını 300'e çıkardığını söyledi. BiP'te paylaş

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Çiftlikte her türlü develerinin olduğunu ve 32 senedir bu işi yaptıklarını belirten Yılmaz, “Birinin vesilesiyle bu işe biladerimle başladık. 1988 yılında başladık ve 32 senedir bu işi yapmaktayız. Deve işine üç deveyle başladık ve şimdi büyük bir çiftlik kurduk. Bu çiftlikte adaklık deve, erkek ve dişi deve üretimi, turizm ve festivallerde hizmetler vermekteyiz. 2 yavru ve 6 tane büyük 1 tanede damızlık toplam 9 devemiz var. Burası bir çiftlik ve galeri misali. Bir bakarsın 15 ile 20 tane olur ve bazen de 8 tane olur. Bir yandan gelip bir yandan gidiyor. Otellere görüntü amaçlı ve müşterilere eğlendirmek amaçlı develeri satıyoruz. Adaklık ve kesimlik devede veriyoruz. Türkiye’de deve çiftliği olarak ilk kurulan biziz” dedi.

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