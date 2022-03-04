Hayat 37 yıldır ekrana geliyordu, tam 9 bin bölüm yayınlandı Efsane dizi veda ediyor
TELEVİZYON

37 yıldır ekrana geliyordu, tam 9 bin bölüm yayınlandı: Efsane dizi veda ediyor

Aralarında günümüzün en gözde yıldızlarının da bulunduğu birçok oyuncunun kariyerlerinde bir kilometre taşı olan efsane dizi 37 yıllık ekran serüvenini sonlandırıyor. Birkaç kuşak TV seyircisini ekrana kilitleyen ve tam 9 bin bölüm yayınlanan dizinin finali ise önümüzdeki haziran ayında çekilecek. Ondan sonra da ekran tarihinin efsane dizilerinden biri olarak arşive kalkacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
37 yıldır ekrana geliyordu, tam 9 bin bölüm yayınlandı: Efsane dizi veda ediyor
Neighbours (Komşular) adlı Dizi tam 37 yıl sonra ekrana veda ediyor.

Yayın hayatına Avustralya'da başlayan ardından İngiltere'de de ekrana gelen Neighbours (Komşular) adlı Dizi tam 37 yıl sonra ekran serüvenini sonlandırıyor. Dizide aralarında Kylie Minogue, Jason Donovan, Margot Robbie, Tammin Sursok, Holly Valance, Russell Crowe, Delta Goodrem, Chris Hemsworth gibi ünlülerin de bulunduğu birçok oyuncunun farklı sezonlarda kamera karşısına geçmişti. Neighbours dizisinin final bölümü, önümüzdeki haziran ayında çekilecek.

TAM 9 BİN BÖLÜM YAYINLANDI

37 yıllık yayın hayatının en az 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında sürdüren dizinin kesin olarak ekrana veda edeceği resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Mesajda şu satırlara yer verildi: "Yaklaşık 37 yıl ve neredeyse 9 bin bölüm yayınlandıktan sonra Neighbours'un haziran ayında sona ereceğini üzülerek duyuruyoruz."

SEYİRCİYE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sosyal medya mesajında, ekrana geldiği Channel 5'in diziyi yayınlamama kararı verdiği, bunun ardından yapılan alternatif finansman arayışının da olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Bunun üzerine dizinin final yapmasına karar verildiği ifade edildi. Mesajda diziyi yıllar boyunca ilgiyle takip eden seyircilere de teşekkür edildi.

İLK BÖLÜMÜ 18 MART 1985'TE EKRANA GELDİ

Neighbours adlı dizi ilk olarak 18 Mart 1985'te Avustralya'nın Seven Network kanalında ekrana geldi. Reg Watson tarafından tasarlanan dizi bir yıl sonra Network Ten adlı kanala geçti. Burada 2010 yılına kadar bu kanalda seyirciyle buluştu. Bir yıl sonra da Eleven adlı kanala geçti. Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi unvanını taşıyan Neighbours, 37 yılın 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında geçirdi. Neighbours adlı dizi kurgusal bir Melbourne banliyösü olan Erinsborough'daki Ramsey Sokağı'nın sakinlerini konu alıyordu.

The Simpsons işine baksın: Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde koronavirüs detayı, meğer yıllar önce bilmişler
FOTOĞRAF 9
Title
''Bu bir mafya dizisidir'' sloganıyla ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla büyük beğeni toplayan dizide şaşırtan bir koronavirüs detayına rastlandı.<br>
Title
Başrollerini Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Seray Sever gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisi, 2003-2005 yılları arasında milyonları ekran başına kilitliyordu. Unutulmaz dizinin 15. bölümünde ortaya çıkan koronavirüs detayı, görenleri şaşkına çevirdi.<br><br>
Title
''1 AYDA 30 MİLYON MASKE''<br><br>Kurtlar Vadisi'nin 15. bölümünde Deve Tuncay ve Erdal Kömürcü karakterleri arasında geçen bir diyalog, izleyiciyi şaşırttı.
Title
Deve Tuncay'ın ''Bu maske işinde çok para var. Hiçbir şey olmazsa 'SARS mikrobu Türkiye'de görüldü' diye haber çıkarıp 1 ayda 30 milyon maske satarlar.'' sözleri dikkat çekti.
Title
''MİKROP MU GETİRECEKSİN ÇİN'DEN?''<br><br>Erdal Kömürcü'nün ''Abi Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi?'' yanıtı üzerine sinirlenen Deve Tuncay'ın ''Oğlum, salak mısın? Mikrobu mu getireceksin Çin'den?'' diyerek öfkelendiği görüldü.
Title
Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını (SARS-CoV-12), 2020 yılının başında ne yazık ki Türkiye'yi de esir aldı. Çeşitli önlemler ve her geçen gün geliştirilen aşılara rağmen, koronavirüs hala tam anlamıyla ortadan kaldırılmış değil.<br><br>
Title
''KORONAYI ERDAL GETİRMİŞ''<br><br><br>2003 yılında çekilen bir dizide salgına dair repliklerin yer alması ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı.
Title
Sosyal medya kullanıcıları, ''Koronayı Türkiye'ye Erdal getirmiş'' ve ''Tuncay'ın ileri görüşlülüğüne alkış tutmak lazım'' gibi yorumlarda bulundu.
Title
The Simpsons işine baksın: Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde koronavirüs detayı, meğer yıllar önce bilmişler
Geçtiğimiz günlerde HD bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde yıllar sonra fark edilen gerçek herkesi şok etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gibi bir salgının çıkabileceğini ve maske satışlarının patlayacağının tahmin edildiği bölüm izleyenleri hayrete düşürdü. İşte Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ın düşmanı Erdal ve Deve Tuncay arasında geçen o diyalog...
Türk devleti ilacın parasına bakmaz

'Türk devleti
ilacın parasına bakmaz'

Bakan Bilgin'den SMA ilaçlarına ilişkin çok önemli açıklama.
Piyasa değeri dört milyon lira

Piyasa değeri dört milyon lira

Avrupa ülkelerinden alıyorduk: ​Türk mühendis 120 bin liraya üretti.
İşgalde dokuzuncu gün: Silahlar susacak mı?

Mariupol'da <br>büyük yıkım

Mariupol'da
büyük yıkım

​Rusya bombalıyor: Ukrayna direniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapıldı.

​Aynı aileden dokuz kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

​Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği füzeler 35 yıllık çıktı.

Olağanüstü haller için yapıldı: ​Görenler şaşkına döndü.

İfadeye çağırılması bekleniyor.

​Selçuk Bayraktar tarih verdi: Geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.