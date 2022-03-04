37 yıldır ekrana geliyordu, tam 9 bin bölüm yayınlandı: Efsane dizi veda ediyor

Yayın hayatına Avustralya'da başlayan ardından İngiltere'de de ekrana gelen Neighbours (Komşular) adlı Dizi tam 37 yıl sonra ekran serüvenini sonlandırıyor. Dizide aralarında Kylie Minogue, Jason Donovan, Margot Robbie, Tammin Sursok, Holly Valance, Russell Crowe, Delta Goodrem, Chris Hemsworth gibi ünlülerin de bulunduğu birçok oyuncunun farklı sezonlarda kamera karşısına geçmişti. Neighbours dizisinin final bölümü, önümüzdeki haziran ayında çekilecek.

TAM 9 BİN BÖLÜM YAYINLANDI

37 yıllık yayın hayatının en az 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında sürdüren dizinin kesin olarak ekrana veda edeceği resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Mesajda şu satırlara yer verildi: "Yaklaşık 37 yıl ve neredeyse 9 bin bölüm yayınlandıktan sonra Neighbours'un haziran ayında sona ereceğini üzülerek duyuruyoruz."

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SEYİRCİYE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sosyal medya mesajında, ekrana geldiği Channel 5'in diziyi yayınlamama kararı verdiği, bunun ardından yapılan alternatif finansman arayışının da olumsuz sonuçlandığı belirtildi. Bunun üzerine dizinin final yapmasına karar verildiği ifade edildi. Mesajda diziyi yıllar boyunca ilgiyle takip eden seyircilere de teşekkür edildi.

İLK BÖLÜMÜ 18 MART 1985'TE EKRANA GELDİ

Neighbours adlı dizi ilk olarak 18 Mart 1985'te Avustralya'nın Seven Network kanalında ekrana geldi. Reg Watson tarafından tasarlanan dizi bir yıl sonra Network Ten adlı kanala geçti. Burada 2010 yılına kadar bu kanalda seyirciyle buluştu. Bir yıl sonra da Eleven adlı kanala geçti. Avustralya'nın en uzun süre yayınlanan dizisi unvanını taşıyan Neighbours, 37 yılın 14 yılını İngiltere'nin Channel 5 kanalında geçirdi. Neighbours adlı dizi kurgusal bir Melbourne banliyösü olan Erinsborough'daki Ramsey Sokağı'nın sakinlerini konu alıyordu.

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