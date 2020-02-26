4 sene sonra doğum günü kutlayacaklar

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor. Artık yıllarda şubat ayı 29 çekerken bu tarihte doğanlar, doğum günlerini 4 yılda bir kutluyor.
ARALARINDA ÜNLÜLER DE VAR
- Türkiye genelinde, nüfus aile kütüklerinde doğum günü 29 Şubat olan 29 bin 966 kişi bulunuyor. Bunların 15 bin 99’u erkek, 14 bin 867’si kadın. Sinema sanatçısı Nilüfer Aydan, oyuncu Nejat İşler, eski milli futbolcu ve şu anda Beşiktaş’ın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, 29 Şubat’ta doğan ünlü isimler arasında yer alıyor. Cezayirli şarkıcı Cheb Khaled, oyuncu Jessie Usher ve Macar şarkıcı Pierre Kerecs 29 Şubat doğumlu dünyaca tanınmış isimlerden.