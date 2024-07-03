5 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.