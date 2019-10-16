Hayat 5 Yıl önce teröristlerin yaktığı Ziya Gökalp Müzesi küllerinden doğdu
KÜLTÜR SANAT

Diyarbakır haberleri: Teröristlerin yaktığı Ziya Gökalp müzesi restore edildi!

5 Yıl önce teröristlerin yaktığı Ziya Gökalp Müzesi küllerinden doğdu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce yakılan Ziya Gökalp Müzesi, restorasyon ve teşhir çalışmalarının ardından 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. Geçen yıl aralık ayında tekrar açılan müzeye gelen ziyaretçiler Elanur Çiftçi, "Kültürel değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Değerlerimize sahip çıkalım, tahrip etmeyelim. Sahip çıkıldığı zaman çok mutlu oluyoruz. Restorasyon çalışması çok güzel olmuş. Çok mutlu oldum" dedi.

Haber Merkezi AA
Müze, geçen yıl aralık ayında yeniden açıldı.
Müze, geçen yıl aralık ayında yeniden açıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle Diyarbakır'da düzenlenen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerce ateşe verilen ve ağır hasar gören Ziya Gökalp Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokolle 1 milyon 814 bin lira bütçe ile restore edildi.

Müze yangınını halk söndürmüş
GÜNDEM
Müze yangınını halk söndürmüş

Ziya Gökalp Müzesi'nde bal mumu heykeli de bulunuyor.

Müze, geçen yıl aralık ayında yeniden açıldı. Teslim edildiği Bakanlıkça teşhir ve tanzim için 1 milyon 490 bin lira harcanan müzede o döneme uygun tespit edilen etnografik eserler ile ünlü fikir ve siyaset adamı, şair ve yazar Ziya Gökalp'in yangından kurtarılan bazı şahsi eşyalarının yanı sıra bal mumu heykeli de bulunuyor.

"Değerlerimize sahip çıkalım"

Müzenin ziyaretçilerinden Elanur Çiftçi, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla müzeyi gezdiğini belirterek, daha önce tahrip edilen müzenin restorasyon çalışmasıyla yenilendiğini gördüğünü söyledi.

Diyarbakırlı olarak müzenin restore edilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Çiftçi, "Kültürel değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Değerlerimize sahip çıkalım, tahrip etmeyelim. Sahip çıkıldığı zaman çok mutlu oluyoruz. Restorasyon çalışması çok güzel olmuş. Çok mutlu oldum" dedi.

Müzede şair ve yazar Ziya Gökalp'in yangından kurtarılan bazı şahsi eşyaları da bulunuyor.

Tarihi değerleri tanımak amacıyla müzeyi gezdiğini anlatan Kasım Sert, saldırılarda müzenin kullanılamaz hale geldiğini aktararak, "Kültürel değerlerimizi yıkmaya çalıştılar. Bunların gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan düzenleme sevindirici." dedi.

Sert, müzeyi ziyaret ederek, Ziya Gökalp'i tanıma fırsatı bulduklarını, Diyarbakır'ın bu gibi çok sayıda tarihi ve kültürel değeri bünyesinde barındırdığına işaret etti.

Ziya Gökalp'in doğduğu ev

Ünlü fikir ve siyaset adamı, şair ve yazar Ziya Gökalp'in 23 Mart 1876'da Diyarbakır'da doğduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ev, 23 Mart 1956'da bin 79 kitap ile 15 etnografik eser ile Ziya Gökalp Müzesi olarak açıldı.

Müze 2012'de Bakanlık ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresince sağlanan destekle 591 bin 490 lira bütçeyle kapsamlı bir onarımdan geçirildi.

Diyarbakır'ın tipik sivil mimari örneklerinden olan, 19. yüzyıl başında siyah bazalt taşı kullanılarak inşa edilen 2 katlı ev, iç avlunun etrafında birleşen haremlik ve selamlık dairelerinden oluşuyor.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerce ateşe verilen Ziya Gökalp Müzesi, ağır hasar görmüş, 15 etnografik eserden 9'unun yakıldığı veya kaybolduğu tespit edilmişti.

Müzedeki yangının sıçraması sonucu tarihi mekanlarda faaliyet yürüten Gençlik Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ile çevredeki bazı evlerde de hasar meydana gelmişti.

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