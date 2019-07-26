83 yaşında kep attı

Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi kurulduğu günden bu yana 3 bin 600 yetim çocuk ve 1300 anneye ulaştı. Yetim çocuklara öfke kontrolü, kocasını kaybetmiş annelere ise, çocuklarıyla nasıl baş edeceklerini öğreten merkez, bir yandan da okuma-yazma seferberliği başlattı.

Açılan Okuma-Yazma Öğretim Kursu’yla en küçüğü 45 yaşında olan 30 anne, okuryazar oldu.

KÜÇÜK DOKUNUŞLA BÜYÜK DEĞİŞİMLER

Şahin, “Medeniyetimiz bize ‘Bilim Çin’de de olsa alın’ öğütünü veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ‘hayat boyu öğrenme’ diyor. Bazen şartlar istediğimiz gibi olmuyor, ama küçük dokunuşlara nelerin nasıl değiştiğini annelerimizin gözündeki ışığa bakarak görebiliyorum. Annelerimizin kendini yetiştirmesi her şeyden çok önemli, çünkü çocuklarımız bize sorarak bizim yönlendirmemizle hayatını planlayacak. Onun için bilinçli olmamız lazım” dedi.