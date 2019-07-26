Hayat 83 yaşında kep attı
AKTÜEL

83 yaşında kep attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi Okuma-Yazma Öğretim Kursu’nu başarıyla tamamlayan 83 yaşındaki Hatice Erkenalcı ve 29 yetim anne, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden Milli Eğitim Bakanlığı okuryazarlık belgelerini aldı, sevinçlerini keplerini atarak kutladılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
83 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okuryazarlık belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı.
83 yaşındaki Hatice Erkenalcı, okuryazarlık belgelerini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı.

Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi kurulduğu günden bu yana 3 bin 600 yetim çocuk ve 1300 anneye ulaştı. Yetim çocuklara öfke kontrolü, kocasını kaybetmiş annelere ise, çocuklarıyla nasıl baş edeceklerini öğreten merkez, bir yandan da okuma-yazma seferberliği başlattı.

Açılan Okuma-Yazma Öğretim Kursu’yla en küçüğü 45 yaşında olan 30 anne, okuryazar oldu.

KÜÇÜK DOKUNUŞLA BÜYÜK DEĞİŞİMLER

Şahin, “Medeniyetimiz bize ‘Bilim Çin’de de olsa alın’ öğütünü veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ‘hayat boyu öğrenme’ diyor. Bazen şartlar istediğimiz gibi olmuyor, ama küçük dokunuşlara nelerin nasıl değiştiğini annelerimizin gözündeki ışığa bakarak görebiliyorum. Annelerimizin kendini yetiştirmesi her şeyden çok önemli, çünkü çocuklarımız bize sorarak bizim yönlendirmemizle hayatını planlayacak. Onun için bilinçli olmamız lazım” dedi.

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