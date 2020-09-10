Abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır? Abdest nasıl alınır? Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (Mâide, 5/6) buyurulur. Peki abdest alırken belli duaları okumak şart mıdır?

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 15:04 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 15:08 Yeni Şafak