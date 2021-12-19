Abdullah İşler toprağa verildi

Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve Somali Mogadişu Alport Kordinatörü Ahmet İşleri’in babası Abdullah İşler, önceki gece tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 93 yaşında vefat eden Abdullah İşler’in cenazesi Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. İşler’in naaşı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
- Törene, TBMM eski başkanlarından Cemil Çiçek, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan, AK Partili birçok milletvekili ve İşler’in yakınları ile sevenleri katıldı.