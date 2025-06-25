Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Acil sağlıkta yeni dönem

Acil sağlıkta yeni dönem

Merve Safa Akıntürk
04:0025/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Acil sağlık hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Ambulansların görev tanımları, personel eğitimi, yetkilendirme ve teknik donanım güncellendi. Ambulans personeli, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği eğitimleri tamamlamak zorunda. Ayrıca ambulanslarda mavi renkli hem ışıklı hem sesli, kolay takılıp çıkarılabilen uyarı cihazları kullanımı zorunlu hale getirildi. Ambulans hizmetlerinde artık yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik değil, Emniyet teşkilatı da yetkili kurumlar arasında yer alacak. Ambulans servislerinde görev yapan danışman hekimlerin sorumlulukları da genişletildi. Gündüz çağrı merkezlerinde görev yapacak, mesai dışı ise ulaşılabilir olacaklar ve olay yerindeki ambulans ekibiyle birlikte tedavi sürecinden sorumlu tutulacaklar. Bundan böyle kamu kurumları ve özel sağlık kuruluşları dışındaki kişilerin ambulans işletmesi mümkün olmayacak.


#sağlık
#acil
#ambulans
#personel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖABT ve AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? AGS ne zaman yapılacak?