Acil sağlıkta yeni dönem

Acil sağlık hizmetlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Ambulansların görev tanımları, personel eğitimi, yetkilendirme ve teknik donanım güncellendi. Ambulans personeli, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği eğitimleri tamamlamak zorunda. Ayrıca ambulanslarda mavi renkli hem ışıklı hem sesli, kolay takılıp çıkarılabilen uyarı cihazları kullanımı zorunlu hale getirildi. Ambulans hizmetlerinde artık yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik değil, Emniyet teşkilatı da yetkili kurumlar arasında yer alacak. Ambulans servislerinde görev yapan danışman hekimlerin sorumlulukları da genişletildi. Gündüz çağrı merkezlerinde görev yapacak, mesai dışı ise ulaşılabilir olacaklar ve olay yerindeki ambulans ekibiyle birlikte tedavi sürecinden sorumlu tutulacaklar. Bundan böyle kamu kurumları ve özel sağlık kuruluşları dışındaki kişilerin ambulans işletmesi mümkün olmayacak.