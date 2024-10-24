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Adalet Ağaoğlu kitapları Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’nda

Adalet Ağaoğlu kitapları Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’nda

Halime Kirazlı
04:0024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Boğaziçi Üniversitesi, 20. yüzyıl edebiyatımızın önemli romancılarından yazar Adalet Ağaoğlu’nu 95. doğum gününde andı.

2019 yılında faaliyetine ara veren Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, düzenlediği etkinlikte Ağaoğlu’nun eserlerini yayınevi bünyesinde yeniden basacağını müjdeledi. Kaleme aldığı ilk radyo tiyatroları, kurduğu tiyatro sahneleriyle bilinen, daha sonra romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Ağaoğlu’nun eserlerinden ilk olarak “Dar Zamanlar” dörtlemesinden “Ölmeye Yatmak”, “Bir Düğün Gecesi”, “Hayır…” ve “Dert Dinleme Uzmanı” eserleri okurla buluştu. Program kapsamında Ağaoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesine bağışladığı eşya, ödül, mektup ve eserlerinden oluşan bir sergi Albert Long Hall’de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Etkinlik kapsamında bir de panel düzenlendi.


Berat Açıl

PLANDA 28 KİTAP VAR

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl kitapların edisyon sürecine dair bilgi verdi. Ağaoğlu’nun kitaplarının telifini üniversitelerine bağışladığını, önümüzdeki dönem 28 kitabını daha sevenleriyle buluşturacaklarını belirten Açıl, "Adalet Ağaoğlu’nun kitapları 2021’den bu yana piyasada yok. Eserlerin telifi bizde olunca, yayınevimizde basalım dedik. Edisyon sürecinde daha önceki tüm baskıları karşılaştırdık. Ciddi hatalar vardı. Adalet Hanım’ın üslubundaki ayrıntıları bazı yayınevleri fark edememiş. Bunları düzelttik" dedi.




#kitap
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