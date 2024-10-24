Adalet Ağaoğlu kitapları Boğaziçi Üniversitesi Yayınları’nda

2019 yılında faaliyetine ara veren Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, düzenlediği etkinlikte Ağaoğlu’nun eserlerini yayınevi bünyesinde yeniden basacağını müjdeledi. Kaleme aldığı ilk radyo tiyatroları, kurduğu tiyatro sahneleriyle bilinen, daha sonra romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Ağaoğlu’nun eserlerinden ilk olarak “Dar Zamanlar” dörtlemesinden “Ölmeye Yatmak”, “Bir Düğün Gecesi”, “Hayır…” ve “Dert Dinleme Uzmanı” eserleri okurla buluştu. Program kapsamında Ağaoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesine bağışladığı eşya, ödül, mektup ve eserlerinden oluşan bir sergi Albert Long Hall’de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Etkinlik kapsamında bir de panel düzenlendi.