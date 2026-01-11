Yeni Şafak
Adıyaman'da maden işçileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

14:1911/01/2026, Pazar
AA
Maden işçileri, 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.
Maden işçileri, 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Adıyaman'da maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eti Bakır Adıyaman Maden İşletmesi'nde çalışan işçiler, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.


"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen işçiler, "Portre" özel kategorisinde ise Cem Genco'nun "Altın değerinde", "Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alaz Atlı" karesini tercih etti.

Madenciler, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oyladı.


Maden işçisi Osman Aslan, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi. Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Aslan, "Ajans muhabirlerine teşekkür ederiz. Genelde zorluklar içerisinde olan kareleri seçtik çünkü bizim işimizde zor ve meşakkatli, yer altında cevher çıkarıyoruz." dedi.


OYLAMA 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor. Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

