Adıyaman'da maden işçileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Eti Bakır Adıyaman Maden İşletmesi'nde çalışan işçiler, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.





"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen işçiler, "Portre" özel kategorisinde ise Cem Genco'nun "Altın değerinde", "Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alaz Atlı" karesini tercih etti.

Madenciler, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oyladı.





Maden işçisi Osman Aslan, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi. Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Aslan, "Ajans muhabirlerine teşekkür ederiz. Genelde zorluklar içerisinde olan kareleri seçtik çünkü bizim işimizde zor ve meşakkatli, yer altında cevher çıkarıyoruz." dedi.





OYLAMA 31 OCAK'A KADAR SÜRECEK



