Hayat Afgan ve Suriyeli çocuklara mutluluk taşıyorlar
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Afgan ve Suriyeli çocuklara mutluluk taşıyorlar

Trabzon'da özel bir eğitim kurumu, Afgan ve Suriyeli çocukların toplumdaki akranlarıyla bir araya getirilmesini hedefleyen "Elimden Sen Tut" projesini hayata geçirdi. Çocukların ayrıştırılmamasını, bir araya getirilmesini ve mutlu olmalarını amaçlayan proje kapsamında, toplumun farklı kesimindeki öğrenciler buluşturularak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Trabzon'da özel bir eğitim kurumu, Afganistanlı ve Suriyeli çocuklara yönelik "Elimden Sen Tut" projesini hayata geçirdi.

Çocukların ayrıştırılmamasını, bir araya getirilmesini ve mutlu olmalarını amaçlayan proje kapsamında, toplumun farklı kesimindeki öğrenciler buluşturularak çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında özel eğitim kurumunun yöneticileri, ilk olarak kendi öğrencileri ile Afgan ve Suriyeli çocukların yoğun olduğu Ortahisar ilçesindeki Hızırbey Ülkü İlkokulunu ziyaret etti.

Çocukların birlikte vakit geçirmelerini ve kaynaşmalarını sağlayan yöneticiler, çocuklara temel ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü. Benzer etkinliklerin yıl boyunca süreceği proje kapsamında, Afgan ve Suriyeli çocukların daha önce görmedikleri yerleri görmelerinin, tiyatro, sinema gibi kültürel faaliyetlere katılmalarının sağlanması hedefleniyor.

Çocukların masumiyetinden yola çıkarak projeyi hayata geçirdiler

B&G Akademi Müdürü Şeyda Birincioğlu, yaptığı açıklamada, projedeki amaçlarının çocukların masumluğunu göstermek olduğunu söyledi.

Çocukların masumiyetinden yola çıkarak "Elimden Sen Tut" projesini hayata geçirdiklerini belirten Birincioğlu, okuldaki eğitimcilerin ve velilerin desteğiyle de çok güzel çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

"Bir çocuğa dokunup onu mutlu edebiliyorsak ne mutlu"

Birincioğlu, Türkiye'de ve Trabzon'da çok sayıda Afganistanlı ve Suriyeli çocuk olduğunu aktararak, "Onlar çocuk. Onları ayrıştırmadan, toplumda onlarla güzel, barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu kapsamda da kendi öğrencilerimizle onları ziyaret ettik ve küçük hediyeleştik. Birlikte güzel bir gün geçirdik. Bir çocuğa dokunup onu mutlu edebiliyorsak ne mutlu." diye konuştu.

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Sloganlarının da "Bir çocuk da sen kurtar" olduğunu aktaran Birincioğlu, şöyle devam etti:

  • "Sokakta birçok çocuk görüyoruz. Çocukları Suriyeli diye ayırmayalım. Onlar çocuk. Ülkenin neresinde olursa olsun dil, din, ırk ayırt etmeden biz yola çıktık. İnsanlara sesimizi duyurabiliyor, bir çocuğun elinden tutabiliyorsak da ne mutlu. Projeye de çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamakla başladık. Sonrasında ise onları da okulumuzda ağırlamayı, gezmedikleri yerleri görmelerini sağlayarak, tiyatro, sinema gibi aktivitelerle de onları buluşturmaya planlıyoruz."

Çocuklar için önemli

Hızırbey Ülkü İlkokulu Müdür Yardımcısı Hatice Rizeli de okullarındaki 100'ü aşkın öğrencinin yüzde 80'ini yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğunu ifade etti.

Ekonomik sıkıntıları bulunan bir okul olduklarını belirten Rizeli, "Yalnız toplumda algılandığı gibi büyük problemler yaşamamaktayız çünkü öğrencilerimiz çok güzel iletişim içerisindeler. Okulumuza Trabzon genelinden çok güzel yardım ve destekler gelmekte. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Rizeli, öğrencilerinin birçoğunun göçe maruz kaldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

  • "Öğrencilerimiz göçe maruz kaldıkları için gerçekten acınası hikayelere sahipler. Biz bu hikayeleri renkli balonlarla, renkli uçurtmalarla süslemeyi düşünüyoruz. Bu sebepten bize yardım uzatan kurumlarla hareket ediyoruz. Bu kapsamda 'Elimden Sen Tut' projesi kapsamında ziyaretimize gelen arkadaşlarımız, ana sınıfı ile diğer öğrencilerimize hediyeler getirdiler. Bu tarz projeler çocuklarımız için gerçekten önemli. Güzel bir proje oldu ve iyi ki geldiler."

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