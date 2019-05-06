Ağların efendisi Necla Reis

Denizlerin özgür kadını Necla Yazıcı, 45 yıldır doğup büyüdüğü Sarıyer Rumelikavağı’nda balıkçılık yapıyor. 5 yaşından beri ‘Kadından balıkçı mı olurmuş. Sen yapamazsın’ diyenlere inat Yazıcı, Türkiye’nin tek başına balıkçılık yapan ilk ve tek kadın reisi oldu. Torunları Mert ve Rüzgar’ın adını verdiği teknesinde Yazıcı ile buluştuk.

KAHRAMAN NECLA REİS

Balıkçılığın babadan oğula değil de anneden kıza geçen bir meslek olduğunu ifade eden Yazıcı hikayesini şöyle anlattı: “Ailem balıkçılıkla ilgileniyordu. 5 kardeşim vardı ama sadece ben meraklıydım. Babamın yanında ilk kez balığa 5 yaşında çıktım. İlk kez 9 yaşında tekne kullandım. O dönem mahalleli kadınlar bana ‘Kahraman Necla Reis’ lakabını taktı.”

BALIKÇILIKLA KIZLARIMI OKUTTUM

“Hem liseye devam edip hem balıkçılık yaptım. 1980 senesine kadar balığa hep babamla çıktım. 1980 yılında evlenip Almanya’ya gittim. Denizden uzak sadece 5 yıl yaşayabildim. Sonra Rumelikavağı’na döndük. Eşimin dayısıyla balığa çıkmaya başladım. Eşimin dayısı vefat ettikten sonra tek başıma çıkmaya başladım. Balıkçılık kısmet işi. Ben kendi başıma balıkçılık yaparak eşimin katkısı olmadan kızlarımın ikisini de okuttum. Kızlarımdan birisi İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat, diğeri de Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler okudu.”