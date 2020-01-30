Hayat Akdeniz sallandı Kısa süre içinde 2 deprem meydana geldi
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Akdeniz sallandı: Kısa süre içinde 2 deprem meydana geldi

Akdeniz açıklarında sabaha karşı art arda depremler yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.28'de Muğla Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11.35 km olarak ölçüldü. Akdeniz'de yaşanan depremin ardından bir artçı deprem daha oldu. Saat 05.10'da Marmaris açıklarında yaşanan 4,4 büyüklüğündeki ikinci deprem yerin 16 km derinliğinde yaşandı. Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AFAD'ın resmi hesabından yapılan paylaşıma göre saat 04.28'de Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 5.4 şiddetinde yer sarsıntısı yaşandı.

  • 11.35 km derinlikte meydana gelen deprem Muğla ve Yunanistan'da hissedildi.

Peş peşe depremler

Akdeniz'de yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kısa bir süre sonra bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 4,4 büyüklüğündeki depremin derinliği 16 km olarak ölçüldü.
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