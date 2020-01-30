Akdeniz sallandı: Kısa süre içinde 2 deprem meydana geldi

AFAD'ın resmi hesabından yapılan paylaşıma göre saat 04.28'de Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 5.4 şiddetinde yer sarsıntısı yaşandı.
- 11.35 km derinlikte meydana gelen deprem Muğla ve Yunanistan'da hissedildi.
#Deprem
Büyüklük : 5.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 58.24 km.Dodecanese (Yunanistan), 147.98 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 30.01.2020, 04:28:04 TSİ
Enlem : 35.2280 N
Boylam : 27.7976 E
Derinlik : 11.35 km
Detay : https://t.co/SayJDaCVSe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Peş peşe depremler
Akdeniz'de yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından kısa bir süre sonra bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 4,4 büyüklüğündeki depremin derinliği 16 km olarak ölçüldü.
#Deprem
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 75.81 km.Dodecanese (Yunanistan), 166.45 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 30.01.2020, 04:46:16 TSİ
Enlem : 35.0551 N
Boylam : 27.8900 E
Derinlik : 16.01 km
Detay : https://t.co/1Lb12GIZnm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem