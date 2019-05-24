Akif Emre vefatının 2. yılında anıldı

İslam dünyasının bilge kalemi, gazetemiz yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Akif Emre, vefatının ikinci yılında Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında dualarla anıldı. Törende, Afrika ülkelerinden, Doğu Türkistan’dan, Bosna Hersek’ten ve Türkiye’den hafız öğrenciler, Kur’an-ı Kerim okudu.

Gazeteci-yazar Akif Emre, Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında anıldı. Yakınları ve sevenleri, kalp krizi sonucu 2 yıl önce hayatını kaybeden Emre’nin Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında dua etti. Afrika ülkelerinden, Doğu Türkistan’dan, Bosna Hersek’ten ve Türkiye’den hafız öğrenciler, Kur’an-ı Kerim okudu. Avukat Muharrem Balcı, Akif Emre ile şahsi bir dostluğu olduğunu belirtti.

Balcı, “Akif Emre sadece bir yazar ya da araştırmacı değil. Emre’nin yazıları okunduğunda, belgeselleri izlendiğinde, İslam dünyasının her bölgesiyle alakalı ufuk açıcı araştırmaları ve çalışmaları olduğu görülür, oralara dair tespitleri var. Dünden bugüne baktığımızda yaptığı tespitler, sadece bugüne değil, aynı zamanda geleceğe de ışık tutuyor. Gençlerin Akif Emre okumaları yapmaları gerekiyor. Akif Emre, İslam dünyasındaki tüm önemli şahsiyetleri bize tanıtan bir isimdir” ifadelerini kullandı.

AKİF BENİM VİCDANIMDI

Üniversite döneminde Akif Emre ile aynı evde kalan ve o yıldan itibaren arkadaş olduklarını belirten Mehmet Bulayır da “İslam coğrafyasına çok ilgi duyardı ağabeyimiz. Ümmetçi bir bakış açısına sahipti” diye konuştu. 1975’te üniversitenin ilk günlerinde tanıştığı Akif Emre’nin uzun yıllar en yakın dostlarından olan Ebubekir Doğan, Emre’nin hayatı boyunca ilkeleriyle bir istikamet üzerine yaşadığını söyledi. Emre’yi tevazu sahibi olarak niteleyen ve sadece bir hayat sürdüğünü vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

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“O, Müslümanca duruşu, ahlaki tutumu, kendi doğrularından asla taviz vermeden yaşayışıyla büyük bir örneklik teşkil etti. Güce, konjonktüre, popüler olana hiç prim vermeden yaşadı. Özelde ise Akif benim vicdanımdı.”

Davaya adanmış bir ömür

Entelektüel kişiliği, ilkelerinde tavizsiz, popülizmden ve gündelik tartışmalardan uzak yapısıyla basın-yayın çevrelerinde saygın bir yere sahip olan Akif Emre, vefatının ikinci yılında anılıyor. 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında hayata gözlerini yumam Akif Emre’nin vedası yalnızca Türkiye’yi değil Lahor’dan Üsküp’e , Halep’ten Gırnata’ya, Kudüs’ten Saraybosna’ya kadar milyonların gönlünü yaktı.

İstanbul’da mühendislik eğitimi alan Emre, Yeni Devir’de gazeteciliğe başladı. Yeni Şafak Gazetesi’nin kurucuları arasında yer alan Emre, bir dönem de gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Ayrıca vefatına kadar da köşe yazarı olarak bu gazetede yazılar kaleme aldı. Belgesel çalışmalarına yoğunlaşan Akif Emre, Osmanlı şehirleri Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik, Kudüs ve Mimar Sinan üzerine başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı. Son olarak “Elveda Endülüs: Moriskolar” isimli beş bölümlük belgesel hazırladı.

Akif Emre, 20. yüzyılda yaşamış Müslüman şahsiyetlerden en çok Malcom X ve Aliya İzzetbegoviç’i önemsedi. Bosna Savaşı sırasında ve sonrasında birçok kere Saraybosna’ya ve diğer Balkan ülkelerine giderek Aliya İzzetbegoviç başta olmak üzere Müslüman liderler ve kanaat önderleriyle dostluklar kurdu. Aliya ile Türkiye’de ilk röportajı yapan kişi de yine Emre oldu. 30 senelik yazarlık hayatında muhteşem eserlere imza atan Emre, Hak ettiği saygıyı görerek uğurlandı.