Akraba evliliğinin en fazla olduğu iller belli oldu: Birinciden çok ikinci şaşırttı

Akraba evlilikleri, Türkiye'nin toplumsal yapısında uzun yıllardır varlığını sürdüren bir olgu olarak dikkat çekiyor.
TÜİK AKRABA EVLİLİĞİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLLERİ AÇIKLADI!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ait verileri, bu evlilik biçiminin hâlâ belirli bölgelerde yaygınlığını koruduğunu ortaya koyuyor.
Yıl boyunca ülke genelinde on binlerce evlilik gerçekleşirken, bunların hatırı sayılır bir kısmı akraba bireyler arasında yapıldı.
İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER
ARTVİN
→
2
ARDAHAN
→ 5
BARTIN
→ 7
BAYBURT
→
9
BURDUR
→ 11
KARABÜK
→ 12
TUNCELİ
→ 12
EDİRNE
→
13
KIRKLARELİ
→13
BOLU
→ 19
ÇANKIRI
→
19
SİNOP
→20
DÜZCE
→
22
GÜMÜŞHANE
→
22
KÜTAHYA
→ 22
AMASYA
→ 23
KARAMAN
→ 23
KASTAMONU
→ 23
BİLECİK
→ 24
ISPARTA
→ 26
GİRESUN
→ 27
ÇANAKKALE
→ 28
RİZE
→ 28
UŞAK
→ 29
KIRŞEHİR
→ 41
KIRIKKALE
→ 42
ZONGULDAK
→ 45
BALIKESİR
→ 47
ERZİNCAN
→ 47
NEVŞEHİR
→ 47
TOKAT
→ 47
IĞDIR
→ 58
ÇORUM
→63
YOZGAT
→ 67
YALOVA
→ 50
ORDU
→ 57
MUĞLA
→ 73
TRABZON
→ 73
AFYONKARAHİSAR
→ 74
SAKARYA
→ 78
ESKİŞEHİR
→ 80
DENİZLİ
→ 82
KARS
→ 82
BİNGÖL
→ 84
SİVAS
→ 85
NİĞDE
→ 86
KİLİS
→ 88
AKSARAY
→ 105
SAMSUN
→ 114
AYDIN
→ 130
HAKKARİ
→ 133
MALATYA
→ 133
ELAZIĞ
→ 138
OSMANİYE
→ 150
TEKİRDAĞ
→ 169
ERZURUM
→ 190
MANİSA
→ 191
KAYSERİ
→ 202
BİTLİS
→ 246
SİİRT
→ 263
MUŞ
→ 276
AĞRI
→ 281
KOCAELİ
→ 287
ADIYAMAN
→ 300
ANTALYA
→306
KAHRAMANMARAŞ
→ 341
BATMAN
→ 345
KONYA
→ 357
ŞIRNAK
→ 366
BURSA
→ 404
MERSİN
→ 429
HATAY
→ 543
ANKARA
→ 548
ADANA
→ 579
VAN
→ 609
MARDİN
→ 765
DİYARBAKIR
→ 1149
GAZİANTEP
→ 1193
İSTANBUL
→ 2239
ŞANLIURFA
→ → 2267
